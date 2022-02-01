13:02 (мск), источник: BFM.ru
Ковидный больничный: как его оформить, на какой срок и нужен ли он?
В одних случаях больничный дают на семь дней, в других — на 14, причем бывает, что для его продления пациентов с ковидом приглашают в поликлинику.
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Не так давно Роспотребнадзор сократил продолжительность карантина для людей, контактировавших с больными коронавирусом. Что касается тех, кто болеет сам, то информация разнится. В одних источниках указано, что семидневный карантин распространяется только на контактных, в других, — что непосредственно для болеющих его тоже сократили. К этому добавляется тот факт, что карантин по срокам не обязательно будет соответствовать продолжительности больничного.
Опрос Business FM показал, что кого-то с диагнозом COVID-19 сегодня отправляют на карантин на семь дней, кого-то на 14. Соответственно, на эти сроки люди и оформляют больничные. Москвичка Елизавета, например, не может удаленно продлить больничный листок, хотя чувствует себя плохо. А закрыли ее на семь дней:
«25-го у меня взяли мазок, 26-го пришли результаты теста, коронавирус подтвердился, мне выдали больничный в связи с этим на неделю. И должны были его продлить, но пока что не продлевают. Со мной на протяжении всего этого времени никто не связался. Про больничный лист я пытаюсь выяснить, будут ли мне его продлевать или не будут, и обратной связи я пока что не получила. И сейчас я четыре часа провела на телефоне со всеми службами, с которыми только можно, для прояснения ситуации, что мне вообще делать. То есть могу ли я выйти из дома с коронавирусом, пойти в поликлинику и закрыть свой больничный? Так мне запрещают делать. Но либо закрыть, либо продлить — мне тоже никто это не делает. Видеоконсультацию с врачом я жду второй день».
Другая проблема: человек заболел «омикроном». Три дня проходил с температурой и насморком, а дальше чувствует себя прекрасно, но на работу его не пускают. Он на карантине и на больничном на 14 дней. Сократить этот срок он не может. И при этом теряет деньги.
Коронавирусные больничные не зависят от стажа и оплачиваются в стопроцентном размере, но что такое эти 100%? Поясняет руководитель отдела труда и заработной платы кадровой компании UNITY Анастасия Умникова:
Например, в 2022 году за один день больничного листа 100% — это 2572,6 рубля.
— Если у человека дороже стоит рабочий день, то что?
— Выше данной суммы вы не получите. Чтобы данную сумму получать, ваш средний заработок за месяц должен в 2021 году быть 80 500 рублей, а в 2022 — 76 тысяч рублей, это чтобы иметь такой максимальный заработок. [Если так], то вы получите 2572. Все, что вы имеете выше, уже не получите в расчет больничного листа.
Важно отметить, что по срокам карантин и больничный не всегда будут совпадать, говорит заведующий отделением амбулаторного звена одной из поликлиник города Москвы Денис:
Больничный не всегда определяется отрицательным ПЦР. То есть больничный устанавлиэто не равно закрытие больничного листа. Если человек может приступить к работе по объективному состоянию, тогда да. Продлить или закрыть — решает лечащий врач.
— А снятие с карантина? Если человек заболел, но спустя шесть дней, например, у него отрицательный ПЦР-тест, его, получается, сразу снимают с карантина?
— Нет, он должен установленный минимальный промежуток выдержать. Положено закрыть на семь дней, соответственно, с седьмого дня готовится результат мазка.
То есть в этой поликлинике снять с карантина человека с отрицательным ПЦР могут через неделю. При том, что на горячей линии Роспотребнадзора Business FM сказали, что это невозможно:
— У них 14 дней.
— Точно?
— Точно.
— То есть если я болею, раньше чем через 14 дней ни больничный не закроют, ни с карантина я не могу выходить?
— Все верно.
— То есть снизили только для контактных на неделю?
— Да, все верно.
— А для непосредственно болеющих две недели и остались?
— Да, все верно.
А москвичке Елизавете, которая двое суток не могла связаться с врачами и узнать, что ей делать с больничным, позвонили в понедельник вечером и сказали, что она, будучи больной ковидом, должна продлить его, лично явившись в поликлинику во вторник.
Предвидя все это — потерю денег, времени и нервов — многие вообще отказываются сдавать тесты на ковид и тихо болеют. В лучшем случае дома.