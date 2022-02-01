Эпидемиолог Барчук: эффективность «Спутника V» оказалась выше для мужчин

Наличие защиты проверялось во время недавней вспышки, вызванной штаммом «Дельта» в октябре 2021 года. Чем именно могут быть обусловлены такие различия, пока не ясно.
«Это хороший вопрос, и скорее всего точного ответа на него нет. Во-первых, различия были минимальные, и это могло быть результатом случайной ошибки в конкретных исследованиях. В исследовании коллег из НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, опубликованном в журнале The Lancet, эффективность против инфекции также была выше у мужчин. Однако, как и у нас, формально статистически значимого различия по полу все же не было получено». — рассказал Барчук.
Расчет эффективности в исследовании проводился по стандартной формуле, поясняет эксперт. Исследователи оценивали вероятность быть привитым среди заболевших и вероятность быть привитым у среднего жителя города. Если из единицы вычесть отношение этих шансов и умножить на 100%, получается показатель эффективности.
Более ранние исследования других вакцин (например, от кори, туберкулеза, гепатита) показывали противоположную картину — прививки защищали женщин эффективнее.
«Сложно сопоставлять эффективность вакцин против разных заболеваний, — говорит Барчук. — Риски различных инфекций могут быть связаны с каким-то биологическими механизмами, а могут — с факторами, которые мы не знаем или не учитываем. Так, в нашем исследовании о распространении коронавируса мы увидели, что курильщики реже имели антитела к коронавирусу. При этом мы знаем, что у курильщиков тяжелее протекает болезнь. В России традиционно больше курят мужчины».
В Центре им. Гамалеи пояснили, что половые различия эффективности «Спутника V» пока не изучали. «Специально мы не исследовали разницу в эффективности “Спутника V” для мужчин и женщин. Поэтому данных по полу у Центра им. Гамалеи нет», — сообщил «Газете.Ru» глава Центра Александр Гинцбург.
Тем не менее, Барчук подчеркивает, что вакцинация «Спутником V» — надежная защита от тяжелого течения болезни, вне зависимости от пола или возраста. И это подтверждается общими выводами исследования.