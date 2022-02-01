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10:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

В драконе из Царского Села нашли романтическую записку времен СССР

Необычная находка реставраторов.

В фигуре дракона из Царского Села во время реставрации мастера обнаружили романтическую записку из конца 1980-х.

«Труд мой по реставрации сего дракона посвящаю Фурмаковой Ольге Евгеньевне. 1988−89. д.ч. ВГОАН СССР А. В. Кошин», — написано на небольшом листе бумаги трафаретными буквами.

Реставраторы провели расследование и выяснили, что записку оставил действительный член Всесоюзного географического общества Академии наук СССР Александр Васильевич Кошин. К сожалению, оказалось, что мужчина скончался в 2013 году.

Но «детективам» удалось связаться с племянницей Кошина Аленой Ермоленко. Она рассказала, что в период реставрации фигур с Драконова моста, поврежденных во время Великой Отечественной, дядя испытывал романтические чувства к девушке по имени Ольга. «Что сейчас с Ольгой и знает ли она о спрятанном послании — неизвестно», — пишут сотрудники музея-заповедника «Царское Село» в соцсетях.

Сама записка останется у реставраторов — на память. А обновленный дракон вернется на свое место в конце 2022 года.

Драконов мост построили в 1785 году по проекту Чарльза Камерона. Его украшают четыре выразительные фигуры крылатых драконов на гранитных пьедесталах. В царствование Екатерины II они были выполнены из известняка. Ныне существующие чугунные драконы были отлиты в 1860 году по моделям скульптора Шварца.

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