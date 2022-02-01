13:13 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Как проходит вакцинация подростков от коронавируса
Прививочная кампания вышла на старт.
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Около 10 тыс. подростков в России прошли вакцинацию от коронавируса, сообщили в Центре имени Гамалеи. При этом 31 января в Москве заработали 13 специальных прививочных центров для несовершеннолетних. На официальном сайте мэрии указано, что вакцинироваться препаратом «Спутник М» смогут дети от 12 до 17 лет в присутствии родителей. Запись на процедуру доступна онлайн и по телефону. Тем не менее, как рассказали «Ъ FM» сами родители столичных школьников, прививать своих детей в числе первых они не торопятся. С подробностями — Александр Мезенцев.
Показатели заболеваемости коронавирусом выросли в 14 раз, а число госпитализаций — в 10 раз. Такую двухнедельную статистику приводят в московской мэрии и обещают увеличить коечный фонд для несовершеннолетних пациентов. Чтобы обезопасить школьников от тяжелого течения инфекции, по данным Центра имени Гамалеи, нужно привить как минимум 10 млн человек в течение полугода.
Пока вакцину смогут получить только дети старше 12 лет. Им предложат два укола «Спутником», но в уменьшенной в пять раз дозировке. И процедура, как рассказали «Ъ FM» в одной из столичных поликлиник, почти такая же, как у взрослых: «Ребенок должен быть здоров, с родителями, с мамой или папой, необходим полис. И записывайтесь к нам на вакцинацию, запись открыта. Каждый день с 8:00 до 20:00. Можно записаться по телефону 122. Полчаса длится прием у врача-педиатра, потом ждете полчаса, пока разморозят вакцину. И еще полчаса придется подождать после процедуры».
Испытания детского «Спутника М» начались в июле прошлого года, а в ноябре Минздрав зарегистрировал вакцину.
Но на сайте московской мэрии все равно предупреждают о суточной слабости и боли в месте укола.
Однако в следующие несколько недель родителям следует быть особенно внимательными, объясняет главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе: «Прививать детей необходимо, потому что они являются основными переносчиками этого вируса. Только нужно помнить, что в случае вакцинации необходимо их беречь от заражения, что сложно, ведь они должны ходить в респираторах, а маска вообще неэффективна. Поэтому здесь палка о двух концах. В условиях волны высокой заболеваемости вакцинация будет не так эффективна».
Судя по данным столичных поликлиник, первые подростки уже начали приходить на вакцинацию в поликлиники, но свободные места еще есть. Впрочем, сотрудник «Ъ FM» Петр Косенко, планирующий привить свою дочь, хочет подождать еще несколько недель: «Сценарий рассматриваем. Единственная проблема сейчас в том, что дочь совсем недавно переболела чем-то вроде ОРВИ. Перед тем, как вести ее на прививку, мы сначала, конечно, сделаем тест на антитела и уже после этого будем принимать решение. Если это был “омикрон”, то мы, наверное, этот вопрос отложим как минимум на несколько месяцев. Естественно, хочется посмотреть, послушать отзывы людей, которые непосредственно прививали детей».
Вакцинация подростков началась и в других регионах, например, в Московской области, Санкт-Петербурге и Тюменской, Курской и Липецкой областях. А во второй половине февраля начнутся испытания прививки для детей младше 12 лет. Ее проверят примерно на 2 тыс. пациентов. В США, Израиле и Китае уже несколько месяцев активно вакцинируют всех, кто старше 5 лет, и в России также найдутся желающие записать дошколят и младшеклассников на добровольную прививку, уверен отец троих детей и сооснователь сервиса Битрикс-24 Сергей Рыжиков:
Я размышлял об этом и считаю, если появится вакцина для детей, для моей 9-летней дочери, то я бы рассмотрел возможность вакцинации. Не думаю, что это нужно делать регулярно, раз в полгода, но учитывая, насколько много сейчас заболевших среди несовершеннолетних, заложить какой-то базовый иммунитет и помочь им легче справляться я бы хотел.
Но сейчас, пока число привитых детей еще измеряется тысячами, почти 20% всех регионов переводят школы на дистанционное обучение. На удаленку или каникулы уже отправились некоторые классы на Ставрополье и Ямале, в Санкт-Петербурге онлайн-уроки начнутся со 2 февраля. Впрочем, в Москве пока такие ограничения вводить не торопятся. Несмотря на кратный рост заболеваемости, власти недавно сократили карантин для школьных классов с 14 до 7 дней.
Ульяна Миненкова, Владимир Расулов