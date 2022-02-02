13:06 (мск),
Как и зачем субъектам МСП выходить на биржу?
Как владельцам малого и среднего бизнеса понять, готова ли их компания к выходу на биржу, и какие преимущества это дает.
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Государство заинтересовано в том, чтобы представители малого и среднего бизнеса могли расти. Поэтому действующие российские предприниматели получают помощь во многих начинаниях, в том числе и в выходе на фондовый рынок. Соответствующую программу разработало Минэкономразвития РФ в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
В программе предусмотрена компенсация части затрат по выпуску акций и облигаций и выплате купонного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже. По сути, это альтернатива льготному кредитованию.
С 2022 года максимальный размер субсидии составляет 2,5 миллиона рублей на эмиссию ценных бумаг. В компенсацию эмиссии также могут быть включены затраты на получение рейтинга. Выплаты по ставке купона по облигациям субсидируются на 70%.
Заявку на участие можно подать 2 раза в год — до 1 июля и до 1 октября. Программа действует до 2024 года.
Перед тем, как подать заявку на участие и получить реальный шанс на развитие своего бизнеса, проверьте, соответствует ли ваша компания условиям программы:
Пожалуй, главное преимущество такого решения для компании — перестать фокусироваться на одном кредиторе, который в любой момент может изменить условия сотрудничества. Выходя на биржу, компания привлекает средства у большого числа инвесторов.
Кроме того, в случае с облигациями компания может решать вопросы по выплатам с инвесторами в более гибком формате. Например, выкупать долг, гасить облигации частично и поэтапно.
И, конечно, главный плюс выхода на биржу для компании заключается в том, что привлечение инвестиций с помощью облигаций может значительно ускорить ее рост и развитие.
Чтобы выйти на биржу, нужно провести аудит, заплатить за листинг и рейтингование — а это несколько миллионов рублей. Такая сумма может стать неподъемной для малого и среднего бизнеса. Чтобы поддержать компании и помочь им сэкономить, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» появились субсидии для выхода на биржу.
В первую очередь определитесь, готовы ли вы стать полностью открытыми. Для компании выход на биржу означает, что все процессы должны быть абсолютно прозрачными.
Далее нужно понять, сколько будет выпущено облигаций. Больший объем ценных бумаг обойдется вам в большую стоимость. Например, участники программы субсидирования от нацпроекта выпускали облигации на сумму от 40 млн до 2 млрд рублей.
Следующим шагом нужно выбрать компанию-представителя владельцев облигаций (ПВО), которая будет защищать права держателей ценных бумаг в отношениях с эмитентом, поручителем, органами власти. Без ПВО выход на биржу невозможен.
Затем нужно получить рейтинг. Это необязательно, но крайне желательно. Если выпустить облигации без рейтинга, то компания не попадет в сектор роста и будет считаться более рискованной.
После этого происходит эмиссия облигаций, инвесторы их покупают. По условиям нацпроекта компания может вернуть себе до 70% купонного дохода, который должна выплатить инвесторам после эмиссии. При этом, даже если ключевая ставка поднимется, то компания-эмитент не должна будет платить инвесторам больше.
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» инициирован президентом России Владимиром Путиным в 2019 году. Цель проекта — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.