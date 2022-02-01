13:16 (мск), источник: ТАСС
Суд отклонил иск юриста к Собчак из-за ее фразы на ПМЭФ
Истец требовала 50 млн рублей компенсации.
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Кунцевский суд Москвы отказал в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданного основателем компании по оказанию юридических услуг «Троицкая и партнеры» Эльнарой Троицкой к Ксении Собчак из-за инцидента на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
«Отказано в удовлетворении заявленных требований», — сказали в пресс-службе.
В исковом заявлении истец требовала 50 млн рублей компенсации. По ее словам, поводом для иска стал адресованный ей на ПМЭФ вопрос Собчак: «Вы на какую панель пришли?».
После этого Собчак прокомментировала подачу иска в своем Telegram-канале, отметив, что «нормально спрашивать, на какую панель вы пришли, так как на ПМЭФ все дискуссии называются панелями».