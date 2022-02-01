Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
13:40 (мск), источник: RTVi

В Москве простились с Леонидом Куравлевым. Фотогалерея

В Центральной клинической больнице Москвы прошло прощание с Народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым. Траурная церемония по желанию родственников актера театра и кино проходила в закрытом формате. Актера похоронят на Троекуровском кладбище рядом с женой Ниной, которая умерла в 2012 году.

Наверх
Агентство «Москва»
1/12
Агентство «Москва»
2/12
Агентство «Москва»
3/12
Агентство «Москва»
4/12
Агентство «Москва»
5/12
РИА "Новости"
6/12
РИА "Новости"
7/12
РИА "Новости"
8/12
РИА "Новости"
9/12
Агентство «Москва»
10/12
РИА "Новости"
11/12
Агентство «Москва»
12/12

Леонид Куравлев скончался 30 января 2022 года после продолжительной болезни. В январе его экстренно госпитализировали с подозрением на коронавирус, однако тест оказался отрицательным. Позже медики подтвердили, что у артиста выявлена вирусная пневмония. Ему провели экстренную операцию на желудке, а затем выписали из больницы и перевели в хоспис.

Куравлев — народный артист РСФСР, родился 8 октября 1936 года в Москве. За свою актерскую карьеру он снялся более чем в 200 кинолентах и сериалах.

Куравлев известен широкой публике по ролям в картинах, ставших классикой советского кинематографа, — «Афоня» (сыграл сантехника Афанасия Борщова), «Иван Васильевич меняет профессию» (карманный вор Жорж Милославский), а также «Живет такой парень», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок», «Ищите женщину», «Место встречи изменить нельзя», «Мимино», «Не может быть!», «Вий» и многих других.

В 1965 году Куравлеву присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1977-м — народного артиста. Актера награждали орденами «Знак Почета», «За труды и Отечество» и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Леонид Куравлев
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
 Умер самый пожилой мужчина в мире. Ему было 112 лет
Волочкова подаст в суд на бортпроводника после скандала
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь