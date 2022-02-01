В Москве простились с Леонидом Куравлевым. Фотогалерея

Леонид Куравлев скончался 30 января 2022 года после продолжительной болезни. В январе его экстренно госпитализировали с подозрением на коронавирус, однако тест оказался отрицательным. Позже медики подтвердили, что у артиста выявлена вирусная пневмония. Ему провели экстренную операцию на желудке, а затем выписали из больницы и перевели в хоспис.
Куравлев — народный артист РСФСР, родился 8 октября 1936 года в Москве. За свою актерскую карьеру он снялся более чем в 200 кинолентах и сериалах.
Куравлев известен широкой публике по ролям в картинах, ставших классикой советского кинематографа, — «Афоня» (сыграл сантехника Афанасия Борщова), «Иван Васильевич меняет профессию» (карманный вор Жорж Милославский), а также «Живет такой парень», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок», «Ищите женщину», «Место встречи изменить нельзя», «Мимино», «Не может быть!», «Вий» и многих других.
В 1965 году Куравлеву присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1977-м — народного артиста. Актера награждали орденами «Знак Почета», «За труды и Отечество» и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
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