14:59 (мск), источник: Коммерсантъ
Что известно о штамме коронавируса «стелс-омикрон»
В Дании начал преобладать новый штамм коронавируса BA.2, или «стелс-омикрон». Подробнее о нем — в справке «Ъ».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Первые случаи заражения новым видом коронавируса были выявлены в декабре 2021 года. Сейчас «стелс-омикрон» обнаружен в 49 странах. Датские ученые выяснили, что BA.2 заразнее вида BA.1. Шанс заразить кого-то новым штаммом составляет 39%, в то время как вероятность передать изначальный «омикрон» — 29%.
Национальная система здравоохранения Великобритании назвала основные симптомы BA.2: высокая температура, непрерывный кашель, потеря или изменение обоняния и вкусовых рецепторов.
Специалист Бостонской детской больницы при Гарвардском университете Джон Браунштейн заявил, что новый вариант коронавируса сложнее распознать, чем исходный «омикрон». Он рассказал, что обычные тесты могут лишь опознать коронавирус, но не его подтип. В настоящее время идентифицировать штамм BA.2 можно с помощью генетического секвенирования.
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил «Известиям», что не стоит сильно разделять новый вариант и изначальный «омикрон». Он добавил, что, скорее всего, BA.2 не вытеснит «омикрон» за короткое время.