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15:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник из Бразилии превратил статуи в «живых» людей

Он показал, как бы они выглядели в реальной жизни.

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Зевс. Листайте, чтобы увидеть оригинал

Художник Хидрели Диао из Бразилии работает над несколькими необычными сериями портретов, показывая, как бы выглядели статуи, персонажи мультфильмов или герои старых портретов, если бы жили в современном мире.

Он уже «оживил» автопортрет Ван Гога, статую Свободы, бюст Клеопатры, «Давида» Микеланджело, Зевса, персонажей «Белоснежки», «Малефисенты» и других героев.

Для начала Диао ищет в фотобанках снимок живого человека, похожего на выбранного персонажа. Затем он накладывает найденную фотографию на снимок статуи или кадр из мультфильма и дорабатывает изображение в фоторедакторе и приложении на основе нейросетей.

На одну работу у него уходит несколько часов.

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Давид. Листайте, чтобы увидеть оригинал
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Клеопатра. Листайте, чтобы увидеть оригинал
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Русалочка
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«Вверх»
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Эхнатон
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Геркулес
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Ведьма Урсула из "Русалочки"
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Злая королева из "Белоснежки"
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Аладдин
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Исаак Ньютон
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Статуя Свободы
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Леонардо да Винчи
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Малефисента
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Ван Гог
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