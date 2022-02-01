15:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник из Бразилии превратил статуи в «живых» людей
Он показал, как бы они выглядели в реальной жизни.
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Художник Хидрели Диао из Бразилии работает над несколькими необычными сериями портретов, показывая, как бы выглядели статуи, персонажи мультфильмов или герои старых портретов, если бы жили в современном мире.
Он уже «оживил» автопортрет Ван Гога, статую Свободы, бюст Клеопатры, «Давида» Микеланджело, Зевса, персонажей «Белоснежки», «Малефисенты» и других героев.
Для начала Диао ищет в фотобанках снимок живого человека, похожего на выбранного персонажа. Затем он накладывает найденную фотографию на снимок статуи или кадр из мультфильма и дорабатывает изображение в фоторедакторе и приложении на основе нейросетей.
На одну работу у него уходит несколько часов.
Анна Лысенко