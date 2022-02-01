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16:44 (мск), источник: РБК

Чубайс напомнил об очень большой цене за реформы Ельцина

При этом спецпредставитель президента подчеркнул, что эта цена была бы меньше, «если бы мы смогли выполнить свою работу лучше и меньше сделать ошибок».

Источник: РИА "Новости"

В 1990-е годы Россия столкнулась с угрозой распада, однако именно благодаря действиям первого президента Бориса Ельцина российскую государственность удалось восстановить. Об этом по случаю дня рождения бывшего президента на своей странице в Facebook заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс, который в 1990-е был заместителем премьер-министра и идеолога реформ Егора Гайдара.

«В 1990-е страна вошла с обанкротившимся бюджетом, падающей экономикой, деревянным рублем, неработающей конституцией и с полностью разрушенной системой государственной власти. Нужен был тот, кто в такой момент способен взять на себя ответственность за страну. Это сделал Борис Николаевич Ельцин. Он восстановил российскую государственность и построил ее заново», — написал он.

По его словам, именно Ельцин построил в России рыночную экономику, создал систему разделения властей и обеспечил свободу слова и печати. Однако, как подчеркнул Чубайс, за это «была заплачена очень большая цена».

Он отметил, что страна тогда прошла через угрозу распада, падение экономики, снижение уровня жизни, криминализацию, неплатежи, а также неспособность государства исполнить свои функции перед военнослужащими и пенсионерами. «Масштаб этой цены оказался больше, чем думали мы и чем надеялся сам Борис Николаевич», — добавил Чубайс.

При этом он указал, что эта цена была бы меньше, «если бы мы смогли выполнить свою работу лучше и меньше сделать ошибок».

Сложилось так, что именно эта цена, а не решенные исторические задачи и осталась в памяти народа о президенте Ельцине. Я, в отличие от известного киногероя, не уверен в том, что сила в правде.
Анатолий Чубайс

Ельцин умер 23 апреля 2007 года, 1 февраля исполнился 91 год со дня его рождения.

Ранее Путин также говорил, что Ельцин возглавил страну в один из самых сложных периодов ее истории и никогда не боялся брать ответственность за ее судьбу и за свои действия. «Задним числом мы всегда все, как говорится, умны, а вот когда события накатываются как снежный ком, это совсем другая ситуация», — сказал президент.

Чубайс в начале 1990-х годов возглавлял Госкомимущество и курировал процесс приватизации в России. В этой должности он разработал программу приватизации в стране совместно с Гайдаром. В результате приватизации большая часть имущества, принадлежащего государству, перешла в частные руки.

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