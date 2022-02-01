Китайские археологи нашли необычную статую дракона с головой тигра

Китайские археологи во время раскопок в легендарных руинах Саньсиндуй в провинции Сычуань на юго-западе Китая обнаружили уникальную бронзовую статую «божественного зверя» — дракона с головой тигра и драконьими рогами. Передние конечности бронзовой статуи стоят на треугольной медной скобе, а задняя часть уходит наверх.
Статую археологи нашли в декабре 2021 года, но рассказать о находке они решили накануне китайского Нового года, который по восточному календарю как раз является годом тигра.
Сообщается, что корпус бронзового «божества» еще не полностью раскопан. Из-за нехватки времени и тяжелых рабочих задач специалисты решили провести вторые полные раскопки этого артефакта в марте 2022 года.
Уже известно, что артефакт относится ко временам династии Шан, существовавшей на территории Китая с XVI по XI века до нашей эры.
По словам ученых, бронзовая статуя полудракона-полутигра, скорее всего, являлась либо религиозным предметом, использовавшимся в ритуалах, либо была символом или тотемом какого-то известного и влиятельного клана. Однако больше подробностей можно будет узнать лишь после завершения раскопок и изучения скульптуры в лаборатории.