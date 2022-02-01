20:48 (мск), источник: Daily Storm
Психологи объяснили популярность блогера Блиновской наивностью поклонников и их желанием «верить в чудо»
Специалисты называют основными принципами ее бизнеса сарафанное радио и правильный алгоритм действий.
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Марафоны личностного роста блогера Елены Блиновской набирают популярность. У нее более шести миллионов подписчиков в Instagram, а цена некоторых авторских курсов достигает 500 тысяч рублей. Психолог Александр Кичаев в беседе с Daily Storm объяснил, что сторонниками Блиновской движет инфантильная наивность и вера в чудо, а популярность блогера — это совокупность собранных методик инфобизнеса и сарафанного радио. По словам психолога Марины Гладышевой, у поклонников коуча есть жизненные страхи и желание ощутить чувство важности.
Ими (сторонниками Блиновской) движет инфантильная наивность и вера в чудо. С детства ребенок ведет себя хорошо и считает, что за это Дед Мороз принесет ему подарок, — пояснил Кичаев. — Или он будет слушаться взрослых — будет вознагражден. Здесь то же самое: Блиновская встала в родительскую позицию, как волшебник, как золотая рыбка, которая исполняет желание.
Бизнес Блиновской специалист сравнил со сказкой о Буратино, который, веря в чудо, надеялся обрести богатство. Таким образом она манипулирует своими подписчиками, делая ставку на их алчность, доверчивость и веру в чудо, считает Кичаев.
По словам Кичаева, блогер собрала в своих марафонах методики из нейролингвистического программирования (НЛП), мотивационных тренингов и инфобизнеса и выстроила правильный алгоритм действий.
Это все отлажено десятилетиями, инфобизнесмены на этом уже миллиарды заработали. А она просто устроилась и как бы смогла еще и найти средства на раскрутку. И вот теперь она пожинает плоды.
Отвечая на вопрос, как Блиновская смогла привлечь к себе такое большое количество людей, Кичаев отметил, что главную роль в ее бизнесе играют сарафанное радио и обстоятельства: «Тут принцип какой: 10 человек сходили, у одного что-то исполнилось. И этот один становится ее активным пропагандистом, он превращается в агента влияния: ему доверяют, он искренний».
Гладышева предположила, что те, кто покупает марафоны Блиновской, хотят ощутить себя важными. Так получилось с доступом к эксклюзивным Instagram-сторис блогера. В некоторых случаях людьми движет самовнушение, добавляет психолог.
«У Лены интересный формат с точки зрения подачи: “я смогла, и ты сможешь”, “я знаю секрет, у меня работает, и я это расскажу”, — объясняет собеседница. — Этот секрет цепляет многих, люди думают, что жизнь пойдет по-другому. Это основная причина ее популярности».
По словам Гладышевой, основной психологический прием, которым пользуется Блиновская, — это отзывы покупателей и отсутствие приложенных усилий с их стороны. Привлекательность блогера в том, что она умеет показать свою открытость и искренность, чему верят люди, отметила эксперт.