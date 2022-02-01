«Это две группы белых людей». Слова актрисы Вупи Голдберг о Холокосте вызвали шквал критики

Во время ток-шоу на телеканале ABC 66-летняя обладательница «Оскара» заявила, что геноцид евреев связан с бесчеловечным отношением одной группы белых людей по отношению к другой, но в этом не было расовой подоплеки.
В годы Второй мировой войны в ходе массовой и планомерной кампании нацистами, называвшими себя «высшей арийской расой», было убито шесть миллионов евреев. Комментаторы указывают на то, что Гитлер выражал свою ненависть к евреям в расовых терминах.
Поводом для этого обсуждения стал недавний запрет в одной из школ штата Теннесси романа-комикса «Маус», в котором нарисованные от руки картинки изображают спасающихся от Холокоста евреев в виде мышей, а нацистов — в виде котов.
Школьный совет мотивировал это тем, что в книге содержится нецензурная лексика и иллюстрации с обнаженными телами, что было сочтено неподобающим для подростков.
«Меня удивляет, что вас смутило именно то, что в книге есть нагота. В первую очередь это произведение о Холокосте, об убийстве шести миллионов человек, это не смутило вас?» — заявила Голдберг во время ток-шоу.
Давайте говорить по-честному. Холокост не касается расовых вопросов. Нет, это не про расу.
Вупи Голдберг
Соведущая программы Джой Бехар попыталась переубедить Голдберг, отметив, что нацисты считали евреев представителями низшей расы.
Однако Голдберг стояла на своем: «Нет, это не про расу. Нет. Дело в бесчеловечности одних по отношению к другим».
«Это про превосходство белых, это про преследование евреев и цыган», — добавила соведущая Ана Наварро.
«Но речь идет о двух группах белых людей», — отрезала Голдберг.
Еще одна из участниц диалога подчеркнула, что нацисты не рассматривали евреев в качестве белых людей, равных себе.
«Вы упускаете самое главное! Как только вы говорите о расизме, вы переводите все в эту плоскость. Давайте говорить о том, почему на самом деле так произошло. Это история про то, как люди относятся к друг другу, в этом вся проблема», — парировала Вупи Голдберг.
Шоу с участием актрисы вызвало бурю критики, в том числе за распространение опасной дезинформации о Холокосте.
Критики отметили, что Гитлер сам открыто выражал ненависть к евреям на расовой почве.
«Расизм занимал центральное место в нацистской идеологии. Евреи определялись не религией, а расой. Нацистские расистские убеждения подпитывали геноцид и массовые убийства», — заявили в Музее Холокоста США.
Консервативный комментатор Бен Шапиро опубликовал у себя в «Твиттере» цитату из книги Адольфа Гитлера Mein Kampf («Моя борьба»), в которой тот прямо называет евреев отдельной расой.
На фоне растущей волны критики Голдберг была вынуждена извиниться.
«В сегодняшней программе я сказала, что Холокост не про расу, а про бесчеловечное отношение одних людей по отношению к другим. Я должна была сказать, что это и про то, и про другое», — написала актриса у себя в «Твиттере».
«Евреи по всему миру всегда пользовались моей поддержкой, и она никогда не исчезнет. Я хочу извиниться за боль, которую причинили мои слова», — добавила она.
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