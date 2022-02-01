Найдены остатки священных рощ майя с какао-деревьями

До сих пор ни одному современному исследователю не удавалось точно определить, где располагались эти древние рощи. Однако в свежем исследовании ученые из США в сотрудничестве с американскими и мексиканскими археологами впервые пролили свет на эту загадку.
Какао-деревья любят влагу, и сухой климат полуострова не очень для них благоприятен. Это означает, что произрастать священные растения могли далеко не в каждом месте. Ученые стали анализировать климатические условия Юкатана в поисках идеального сочетания необходимых для какао-деревьев влажности, почвы и уровня освещения и вскоре сделали неожиданное открытие.
«Идеальным» местом для какао с нужным микроклиматом оказались карстовые воронки, разбросанные по всему полуострову. Проанализировав почву в 11 воронках, ученые обнаружили в них следы теобромина и кофеина — биомаркеров, уникальных для какао.
Археологи, в свою очередь, обнаружили в нескольких воронках следы древних ритуалов — остатки керамики, нефрит, камни с резьбой, остатки алтарей и другие артефакты.
Особенно много воронок располагается вдоль древнего торгового пути майя протяженностью больше 110 км. Это может означать, что древние лидеры, заказавшие строительство этого «шоссе», также контролировали производство какао.