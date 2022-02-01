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17:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найдены остатки священных рощ майя с какао-деревьями

Древние майя считали какао-бобы подарком богов и даже использовали их в качестве валюты. Производство какао тщательно контролировалось лидерами майя северного Юкатана, а деревья какао выращивались только в священных рощах.

Карстовые воронки в Юкатане

До сих пор ни одному современному исследователю не удавалось точно определить, где располагались эти древние рощи. Однако в свежем исследовании ученые из США в сотрудничестве с американскими и мексиканскими археологами впервые пролили свет на эту загадку.

Какао-деревья любят влагу, и сухой климат полуострова не очень для них благоприятен. Это означает, что произрастать священные растения могли далеко не в каждом месте. Ученые стали анализировать климатические условия Юкатана в поисках идеального сочетания необходимых для какао-деревьев влажности, почвы и уровня освещения и вскоре сделали неожиданное открытие.

«Идеальным» местом для какао с нужным микроклиматом оказались карстовые воронки, разбросанные по всему полуострову. Проанализировав почву в 11 воронках, ученые обнаружили в них следы теобромина и кофеина — биомаркеров, уникальных для какао.

Археологи, в свою очередь, обнаружили в нескольких воронках следы древних ритуалов — остатки керамики, нефрит, камни с резьбой, остатки алтарей и другие артефакты.

Особенно много воронок располагается вдоль древнего торгового пути майя протяженностью больше 110 км. Это может означать, что древние лидеры, заказавшие строительство этого «шоссе», также контролировали производство какао.

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Анна Лысенко

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