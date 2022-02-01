18:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Количество социальных сетей влияет на отношения с друзьями
Большое количество мессенджеров ухудшает социальные контакты.
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Специалисты из британской компании YouGov, которая занимается анализом мобильных данных, провели опрос среди пользователей смартфонов. Участие в нем приняли 1966 человек разного пола, возраста и социального положения. Целью исследования было проследить связь между количеством установленных приложений для общения и качеством социальных контактов.
Результаты показали, что, боясь пропустить важную информацию или отстать от группы, люди регистрируются сразу в нескольких приложениях. Например, каждый четвертый респондент устанавливает себе программы, которые изначально ему не нужны, просто для того, чтобы не отставать от друзей. Каждый третий человек сказал, что пропустил важное мероприятие из-за того, что уведомление пришло в тот мессенджер, которого у него не было, а каждый десятый человек отметил, что отсутствие определенных приложений привело к потере общения или негативно повлияло на отношения с друзьями.
Также результаты опроса показали, что чем больше приложений для общения использует человек, тем больше стресса он испытывает.
Среди тех, кто использует пять и более мессенджеров, этот показатель увеличился до 43%. При этом 47% отметили, что предпочли бы использовать только приложение для обмена сообщениями, если бы это было возможно.
Опрос также показал, что стресс и ухудшение отношений с друзьями больше относится к молодым людям в возрасте от 18 до 34 лет. Каждый пятый человек из этой возрастной группы заявил, что потерял связь с хотя бы одним другом из-за того, что забыл ответить или не заметил сообщения в одном из приложений.
Екатерина Гура