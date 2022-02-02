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09:22 (мск), источник: Daily Storm

Попова рассказала, что коронавирус утратил способность проникать в легкие

Глава Роспотребнадзора сообщила, что COVID-19 в ходе мутации утратил способность проникать в легочную ткань, поэтому омикрон-штамм в основном поражает органы верхних дыхательных путей. По ее словам, из-за этого редки случаи тяжелого течения болезни.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

«В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивали его тропность или способность проникать в легочную ткань», — сказала Попова РИА Новости.

Она отметила, что новый вариант коронавируса в основном поражает органы верхних дыхательных путей. Он часто вызывает трахеит и бронхит у детей. Попова уточнила, что тяжелые формы заболевания, которые наблюдались раньше, «омикрон» не провоцирует, однако меры предосторожности по-прежнему необходимо соблюдать.

Глава ведомства подчеркнула, что неизвестно к каким последствиям могут привести дальнейшие мутации вируса.

Ранее Попова сообщила, что при отсутствии симптомов коронавируса контактировавшие с заболевшими не нуждаются в семидневной изоляции.

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