Попова рассказала, что коронавирус утратил способность проникать в легкие

«В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивали его тропность или способность проникать в легочную ткань», — сказала Попова РИА Новости.
Она отметила, что новый вариант коронавируса в основном поражает органы верхних дыхательных путей. Он часто вызывает трахеит и бронхит у детей. Попова уточнила, что тяжелые формы заболевания, которые наблюдались раньше, «омикрон» не провоцирует, однако меры предосторожности по-прежнему необходимо соблюдать.
Глава ведомства подчеркнула, что неизвестно к каким последствиям могут привести дальнейшие мутации вируса.
Ранее Попова сообщила, что при отсутствии симптомов коронавируса контактировавшие с заболевшими не нуждаются в семидневной изоляции.