11:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
История и традиции Дня сурка, о которых вы могли не знать
Ежегодно 2 февраля в мире отмечают День сурка. Рассказываем о корнях и необычных традициях этого праздника.
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2 февраля находится примерно посредине между зимним солнцестоянием и весенним равноденствием. Для языческих народов Европы это была очень важная отметка. Кельты, например, с 1 по 2 февраля отмечали Имболк — праздник начала весны. У римлян 2 февраля отмечался День ежа. По поведению разбуженной зверушки делали прогноз на весну.
С распространением христианства традиции древнего праздника «перемешались» со Сретением, которое по Григорианскому календарю отмечают 2 февраля. По Юлианскому календарю этот христианский праздник сейчас наступает на 2 недели позже, но он тоже связан со множеством примет на тему весны. Например, если на Сретение светит солнце, снег и мороз задержатся как минимум на 40 дней.
Такая же примета была и у немцев. Но чтобы объявить день по-настоящему солнечным, они наблюдали за барсуками, а иногда — медведями. Если эти животные видели свои тени в яркий день, «пугались» их и прятались обратно в норы и берлоги — стоило ждать еще шести недель зимы.
Когда немецкие иммигранты поселились в Пенсильвании в XVIII и XIX веках, они укоренили этот обычай на американской земле, а в качестве ежегодного предсказателя выбрали местное животное — сурка.
Приметы приметами, а День сурка до 1887 года никто не праздновал. Отмечать праздник начали в пенсильванском городе Панксатони. Редактор местной газеты Клаймер Фрис предложил идею Дня сурка группе бизнесменов и охотников на сурков, известных под общим названием Панксатонский клуб сурков.
2 февраля мужчины отправились в лес на окраине города, в местность под названием Gobbler's Knob, и дождались появления хвостатого «метеоролога». Сурок в тот день стал вестником не очень приятных новостей — он увидел свою тень и отправился спать дальше, а зима затянулась.
В наши дни в Панксатони в День сурка проходит целый фестиваль. Торжества возглавляет группа местных чиновников. Они носят фраки и цилиндры, выступают перед жителями и гостями города и, наконец, достают сурка, чтобы сделать прогноз. Чтобы отметить День сурка, в город с населением около 6 тысяч человек, съезжаются десятки тысяч туристов. Праздник в Панксатони был увековечен и в кино — в знаменитой комедии «День сурка» с Биллом Мюрреем.
Хотя животные действительно могут служить «барометром» (а иногда и «сейсмометром»), с сурками не все так просто. Как-то Национальный центр климатических данных США и Канадская метеорологическая служба провели исследование о том, насколько точны сурки в своих «прогнозах». Оказалось, что сурок из Панксатони прав только в 50% случаев. Но у некоторых его «коллег» точность прогнозов достигала 80%.
В России сурков тоже записали в «метеорологи». Однако получить прогноз удается не всегда. К примеру, в Московском зоопарке сурки Арчи, Нагайна и Сара в 2022 году традиционно проигнорировали свой «официальный» праздник и не проснулись — для них еще слишком холодно, сообщили сотрудники зоопарка.
Анна Лысенко