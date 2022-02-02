Участники «Большой перемены» станут соавторами одной из серий «Ну, погоди! Каникулы»

«Киностудия “Союзмультфильм” и всероссийский конкурс “Большая перемена” — проект Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), входящий в линейку президентской платформы “Россия — страна возможностей” — предложили участникам сообщества поработать вместе над созданием одного из эпизодов нового мультсериала “Ну, погоди! Каникулы”, — рассказали в пресс-службе.
Организаторы предложили участникам сообщества «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтанте» создать постер с изображением главных героев — Волка и Зайца — в оригинальном визуальном исполнении. Работа победителя появится в кадре одной из серий «Ну, погоди! Каникулы», автора лучшего рисунка также пригласят на экскурсию по студии «Союзмультфильм», где он встретится с творческой группой мультсериала.
«Работая над перезапуском “Ну, погоди!” мы долго искали образы главных героев — Волка и Зайца, создавали их актуальное визуальное исполнение, которое было бы понятно современным детям. Однако перед участниками конкурса мы не ставим никаких рамок — нам будет интересно увидеть наших персонажей в самых разных исполнениях: от художественной классики до технологичных пикселей. Образы героев настолько многогранны, что в руках юных талантливых авторов могут раскрыться совершенно неожиданным образом», — отметила креативный директор «Союзмультфильма» Мария Савиных.
Работы победителей также опубликуют в сообществах «Большой перемены» и киностудии «Союзмультфильм» в социальных сетях.