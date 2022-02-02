«Эхо Москвы» попросило Путина вмешаться после слов Кадырова о журналистах

Редакция «Эхо Москвы» выразила поддержку телеканалу «Дождь» (признан иноагентом) и «Новой газете» после слов главы Чечни Рамзана Кадырова. Радиостанция выступила с заявлением, в котором призвала президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.
«В связи с угрозами, раздающимися в адрес наших коллег из “Новой газеты” и телеканала “Дождь” от руководителя Чеченской Республики хотим заявить о своей солидарности с журналистами этих изданий», — сказано в заявлении.
В редакции считают, что правоохранительным органам необходимо обратить внимание на эти слова, так как они нарушают законы России и исходят от высокопоставленного чиновника, являющегося генералом МВД.
«Просим президента России как гаранта Конституции России вмешаться в эту ситуацию», — говорится в заявлении «Эха Москвы».
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов сообщил РБК, что заявление в Следственный комитет редакция подала 31 января. Руководитель пресс-службы газеты Надежда Прусенкова уточнила, что речь идет о предыдущем высказывании Кадырова. По ее словам, еще одно заявление подавать редакция пока не планирует.
РБК направил запросы в СК и Генпрокуратуру.
Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев заявил РБК, что внутри страны «эффективно свою подрывную деятельность проводит пятая колонна». «И когда на нее указывают, заявляют, что они являются врагами народа, страны, называют пятой колонной — они агрессивно начинают кричать, обращаться в те же инстанции, которые они годами дискредитируют. Судебную, правоохранительную систему, руководство страны», — сказал Дудаев.
Накануне, 1 февраля, Кадыров призвал возбудить уголовные дела против «Дождя» и «Новой газеты», а также против главы «Комитета против пыток» (юрлица организации были признаны иноагентами, сейчас она работает без регистрации) Игоря Каляпина и журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной. «Какие вам факты нужны, что они являются террористами, пособниками террористов? Куда вы смотрите?» — обратился он к правоохранительным органам.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее говорил, что претензии к Кадырову не тема Кремля. «Если речь идет о безопасности, жизни и здоровье людей, то это тема правоохранительных органов, это не тема Кремля. Нет никакой необходимости для Кремля следить за этим. Правоохранительные органы выполняют свои функции и делают это весьма четко», — отмечал он.