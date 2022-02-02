Лещенко назвал недостатки СССР: «Ничего, кроме морковки, не видели»

Артист назвал современное поколение очень продвинутым, но имеющим поверхностное образование. «Все-таки у нас было как-то взвешеннее и продуманнее все и как-то более глубоко», — сказал он в интервью VM.Ru.
По словам Лещенко, сегодня можно «Войну и мир» целиком не читать, а пробежать глазами краткое содержание. Но это мелко для серьезных знаний.
«Нет, по СССР я не тоскую», — при этом признался певец. Лещенко отметил, что сейчас жизнь более комфортная и удобная и магазины полны, зимой можно купить любые фрукты, а в СССР зимой люди «ничего, кроме лука и морковки, не видели». В то же время исполнитель подчеркнул, что в СССР было много хорошего — того, чего мы, к сожалению, не взяли с собой в новые времена. Прежде всего артист жалеет о душевных качествах людей, которые теперь потеряны.
Что касается современной эстрады, то, по мнению Лещенко, она такая же поверхностная, как и современное образование. Однако Лещенко похвалил рэп, отметив, что в нем есть поэтическая основа. «Кстати, среди рэперов, и это я вам точно говорю, много прекрасных стихотворцев, настоящих поэтов», — сказал он.