13:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Германии нашли таинственное захоронение лошади без головы
Археологи изучают древнее кладбище эпохи Меровингов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
На средневековом кладбище в городе Книттлинген на юге Германии археологи обнаружили загадочный скелет лошади без головы.
Животное было похоронено рядом с владельцем около 1400 лет назад во времена династии Меровингов, сообщает Live Science. При жизни мужчина, вероятно, служил королям династии.
«Он стоял у вершины командной цепочки во главе с королями Меровингов и был обязан участвовать в королевских кампаниях», — рассказал изданию Фольке Даммингер, археолог, отвечающий за исследования на этом месте.
Почему этот человек был похоронен рядом с обезглавленной лошадью, неясно, но обезглавливание могло быть частью церемонии погребения, считает специалист. При этом лошадь не была жертвоприношением и воспринималась как «погребальный инвентарь», чтобы сопровождать хозяина в загробной жизни. Голову животного археологи не нашли.
Всего на кладбище археологи изучили уже 110 могил людей, живших примерно в то же время, что и всадник. Некоторые из них были похоронены с богатым инвентарем, например, женщина с золотой брошью. Некоторые мужчины были похоронены с оружием: мечами, копьями и наконечниками стрел.
Анна Лысенко