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13:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Германии нашли таинственное захоронение лошади без головы

Археологи изучают древнее кладбище эпохи Меровингов.

Источник: Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg

На средневековом кладбище в городе Книттлинген на юге Германии археологи обнаружили загадочный скелет лошади без головы.

Животное было похоронено рядом с владельцем около 1400 лет назад во времена династии Меровингов, сообщает Live Science. При жизни мужчина, вероятно, служил королям династии.

«Он стоял у вершины командной цепочки во главе с королями Меровингов и был обязан участвовать в королевских кампаниях», — рассказал изданию Фольке Даммингер, археолог, отвечающий за исследования на этом месте.

Почему этот человек был похоронен рядом с обезглавленной лошадью, неясно, но обезглавливание могло быть частью церемонии погребения, считает специалист. При этом лошадь не была жертвоприношением и воспринималась как «погребальный инвентарь», чтобы сопровождать хозяина в загробной жизни. Голову животного археологи не нашли.

Всего на кладбище археологи изучили уже 110 могил людей, живших примерно в то же время, что и всадник. Некоторые из них были похоронены с богатым инвентарем, например, женщина с золотой брошью. Некоторые мужчины были похоронены с оружием: мечами, копьями и наконечниками стрел.

Золотая брошь | Источник: Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg
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