Вупи Голдберг отстранена от ток-шоу на две недели за высказывания о Холокосте
Руководство американского телеканала АВС отстранило актрису Вупи Голдберг от участия в ток-шоу после ее заявлений о том, что в Холокосте участвовали «две группы белых людей». ABC News сообщила, что Голдберг не появится в эфире в течение двух недель.
В записке для персонала, распространенной во вторник вечером, президент ABC News Ким Годвин написала: «Я отстраняю Вупи Голдберг на две недели за ее неверные и оскорбительные слова. Решение вступает в силу немедленно. Вся ABC News солидарна с нашими еврейскими коллегами, друзьями, семьями и общинами».
«Подобные решения никогда не бывают легкими, но они необходимы, — добавила она, — сообщает Hollywood Reporter. — Только на прошлой неделе я отмечала, что в ABC News царит культура целеустремленности, добра, инклюзивности, уважения и прозрачности. Заявления Вупи не соответствуют этим ценностям».
«Слова имеют значение»
Во вторник Голдберг принесла публичные извинения за свои слова — уже в третий раз. «Вчера на шоу я оговорилась, — сказала она, открывая свое ток-шоу. — [Холокост] действительно связан с расой, потому что Гитлер и нацисты считали евреев низшей расой. Слова действительно имеют значение, и мои не исключение. Меня поправили, и я сожалею о своих комментариях. Я также поддерживаю еврейский народ».
Причиной скандала стали слова Голдберг во время во время ток-шоу на телеканале ABC в понедельник. 66-летняя обладательница «Оскара» заявила, что геноцид евреев в годы Второй мировой войны связан с бесчеловечным отношением одной группы белых людей по отношению к другой, но в этом не было расовой подоплеки.
Актриса, которая снимается в программе The View с 2007 года, заговорила об этой проблеме, обсуждая запрет школьного совета штата Теннесси на показ графического романа о Холокосте на том основании, что в нем показана нагота, ненормативная лексика и самоубийство.
«Меня удивляет, что вас смутило именно то, что в книге есть нагота. В первую очередь это произведение о Холокосте, об убийстве шести миллионов человек, это не смутило вас?» — заявила Голдберг во время ток-шоу. «Давайте говорить по-честному. Холокост не касается расовых вопросов. Нет, это не про расу», — добавила Вупи Голдберг.
Соведущая программы Джой Бехар попыталась переубедить Голдберг, отметив, что нацисты считали евреев представителями низшей расы. Однако Голдберг стояла на своем: «Нет, это не про расу. Нет. Дело в бесчеловечности одних по отношению к другим».
«Это про превосходство белых, это про преследование евреев и цыган», — добавила соведущая Ана Наварро. «Но речь идет о двух группах белых людей», — отрезала Голдберг.
Нацизм и расизм
Через несколько часов на фоне шумихи она принесла извинения. «В сегодняшней программе я сказала, что Холокост не про расу, а про бесчеловечное отношение одних людей по отношению к другим. Я должна была сказать, что это и про то, и про другое», — написала актриса у себя в «Твиттере».
Однако позже, в шоу на канале CBS в понедельник вечером, пытаясь пояснить свои комментарии, Голдберг сказала, что нацисты лгали, и на самом деле проблемы евреев были связаны с их этнической принадлежностью, а не с расой, что вызвало уже новый шквал критики.
В годы Второй мировой войны в ходе массовой и планомерной кампании нацистами, называвшими себя «высшей арийской расой», было убито шесть миллионов евреев. Комментаторы указывают на то, что Гитлер выражал свою ненависть к евреям именно в расовых терминах.
Расизм занимал центральное место в нацистской идеологии. Евреи определялись не религией, а расой. Нацистские расистские убеждения подпитывали геноцид и массовые убийства, — заявили в Музее Холокоста США.
Консервативный комментатор Бен Шапиро опубликовал у себя в «Твиттере» цитату из книги Адольфа Гитлера Mein Kampf («Моя борьба») [в России внесена в список экстремистских материалов — ред. ], в которой тот прямо называет евреев отдельной расой.
Слова Вупи Голдберг становятся причиной скандала уже не впервые. В 2009 году она заявила, что режиссер Роман Полански, который в 1977 году признался в сексе с несовершеннолетней, не виновен «в настоящем изнасиловании». Она также защищала комика Билла Косби, которому были предъявлены обвинения в сексуальном насилии, однако после многочисленных протестов поменяла свою точку зрения о нем.
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