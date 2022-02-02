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15:15 (мск), источник: Life.ru

Умерла икона итальянского кинематографа Моника Витти

В прошлом году актрисе исполнилось 90 лет, но она долгие годы не появлялась на публике из-за тяжёлой болезни.

Источник: AFP 2021

Скончалась Моника Витти — икона итальянского кино, муза кинорежиссёра Микеланджело Антониони, снявшего её в своей культовой «трилогии отчуждения»: «Приключение», «Ночь», «Затмение», а также ленте «Красная пустыня». Об этом сообщает итальянская газета La Stampa. Обладательнице пяти национальных премий «Давида ди Донателло» было 90 лет.

Персона
Моника Витти

С конца 90-х годов о Монике Витти почти ничего не было известно. Только в 2011 году родные официально заявили о том, что у актрисы болезнь Альцгеймера, что и стало причиной её отсутствия на публике в течение долгих лет. В 2018 году супруг актрисы, режиссёр и сценарист Роберто Руссо, подтвердил, что пара сейчас живёт в Риме, а его жене обеспечен постоянный надлежащий уход.

Информацию о кончине актрисы подтвердил бывший мэр Рима Вальтер Вельтрони.

«Роберто Руссо, её партнёр на протяжении всех этих лет, просит меня сообщить, что Моники Витти больше нет. Я делаю это с болью, нежностью и сожалением», — написал он в «Твиттере».

Напомним, что ранее на 79-м году жизни скончалась народная артистка РФ, вдова актёра Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская. А 30 января в один день ушли из жизни легендарный актёр театра и кино Леонид Куравлёв и Виктор Мережко — известный российский кинорежиссёр, сценарист, драматург, писатель, телеведущий.

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