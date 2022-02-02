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15:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые рассказали, каких сотрудников не стоит брать на работу

Наличие такого сотрудника может серьезно ухудшить бизнес и повлечь материальные убытки.

Источник: Reuters

Исследователи из Гарвардской школы бизнеса выявили важную черту характера, которая должна насторожить как работодателей, так и сотрудников. Они изучили худшие и самые токсичные черты, которые люди могут привнести на работу, и определили, что самые ужасные сотрудники — это пессимисты и те, кто вечно всем недоволен. Чтобы прийти к таким выводам, исследователи собрали данные более чем 50 тысяч сотрудников различных компаний.

По мнению исследователей, люди, которые намеренно или рефлекторно привносят негатив в любую ситуацию и все критикуют, могут «привести к значительным организационным затратам, включая потерю клиентов, потерю морального духа сотрудников, увеличение текучести кадров и потерю легитимности среди важных внешних заинтересованных сторон».

Как показало исследование, из-за наличия таких негативных сотрудников ухудшается общая рабочая среда, падает мотивация и продуктивность, при этом растет стресс и напряженность, увеличивается количество увольнений, опозданий, ошибочных решений и материальных убытков.

Например, наличие руководителя или авторитетного сотрудника, который «моделирует желаемые ценности и обеспечивает постоянную производительность», может сэкономить компании более 5300 долларов, при этом, для сравнения, увольнение токсичного и негативного сотрудника может обеспечить еще большую экономию — до 12 500 долларов.

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