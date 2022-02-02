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16:40 (мск), источник: © РИА Новости

Главврач 52-й больницы в Москве призвала вакцинироваться раз в полгода

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Главврач Московской городской клинической больницы № 52, занимающейся лечением пациентов с коронавирусом, Марьяна Лысенко считает, что в нынешней ситуации необходима вакцинация раз в полгода, но в будущем этот интервал может увеличиться до года.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

«Вакцинация должна стать привычным образом нашей жизни, будем жить в разных волнах. На сегодня мы для отечественных вакцин, которые показали максимальную эффективность при мутациях бесконечных COVID-19, однозначно можем сказать: раз в шесть месяцев — достаточный уровень иммунизации, который на сегодня актуален», — сказала Лысенко журналистам. По ее словам, в перспективе возможно, что это время удлинится, «и мы будем жить в ежегодном режиме вакцинирования, как это происходит с другими респираторными вирусами».

Что касается окончания пандемии, то главврач отметила, что это зависит не только от медиков, а от всех людей.

«Нужно понять, что это зона нашей общей ответственности, и здесь не может быть равнодушных людей, должны все в этом поучаствовать. Да, безусловно, “омикрон” принесет больше коллективного иммунитета», — добавила Лысенко.

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