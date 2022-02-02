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19:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Попова заявила о выявлении «стелс-омикрона» в России

В России выявили случаи заражения подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2, который также называют «стелс-омикрон». Об этом заявила глава ведомства Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, трансляцию которого вел YouTube-канал «Россия 24».

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Источник: РИА "Новости"

Попова рассказала, что на данный момент в российской национальной базе загружено 80 875 геномных последовательностей коронавируса, из которых 8 239 являются геновариантами омикрона. Подавляющее большинство BA.2, по ее словам, было выделено в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области и Республике Башкортостан. Линия BA.3 на территории России выявлена не была.

«Почему я делаю на этом акцент? Потому что целый ряд стран говорит о еще более высокой контагиозности этой линии, и в Дании он стал доминирующим (82 процента). Но при этом в Великобритании и Соединенных Штатах его доля составляет сегодня 8−9 процентов», — объяснила Попова.

21 января Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) зарегистрировало новую разновидность омикрон-штамма — BA.2. По предварительным данным, эта мутация коронавируса обладает еще большей скоростью распространения, чем изначальная линия.

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