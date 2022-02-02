17:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США грабитель залез в чужой дом и оставил хозяевам 200 долларов
Полиция найти мужчину не смогла.
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Необычное ограбление произошло в американском штате Нью-Мексико. Владельцы дома, расположенного на окраине города Санта-Фе, вернувшись домой, обнаружили внутри неизвестного молодого человека.
Как оказалось, он проник в дом, разбив окно.
Необычный грабитель также рассказал супругам свою историю. Он поведал, что его семья была убита в восточном Техасе, а его самого преследуют серьезные преступники. Он также сказал, что его машина сломалась недалеко от Санта-Фе, и он пришел сюда пешком.
Согласно полицейскому отчету, после рассказа и извинений мужчина забрал свою спортивную сумку и ушел. Стражам правопорядка найти его не удалось.
Известно, что владельцы дома обратились в полицию с заявлением о проникновении в жилище. Они сообщили, что на вид преступнику было около 20 лет, его рост составлял около 1,8 метра и он забрал из дома лишь 15 долларов. В отчете говорится, что мужчина «был крайне смущен и извинялся за сложившуюся ситуацию». Известно также, что с собой у него была винтовка, но он не пытался угрожать домовладельцам. Никаких ценностей из дома также не пропало, пишет The Guardian.
Екатерина Гура