Китайские ученые изобрели антитело от «омикрон»-штамма коронавируса

По словам ученых, новое антитело удалось синтезировать из компонентов двух разных антител — они вырабатываются с помощью иммунных клеток человека.
Специалисты сделали это открытие, когда изучали совсем другое заболевание. По словам ведущего научного сотрудника Фуданьского университета Хуан Цзинхэ, открытие антитела, способного нейтрализовать «омикрон»-штамм, позволит людям сделать «шаг вперед» в борьбе с пандемией коронавируса.
Информация о новых антителах, способных помочь в борьбе с COVID-19, уже появлялась в СМИ.
Так в начале декабря 2021 года китайские ученые обнаружили антитело, которое также способно уничтожить различные штаммы коронавируса, включая «дельту» и «омикрон».
Специалисты назвали новое антитело 35B5. Они объяснили, что это антитело за счет воздействия на рецептор-связывающий домен блокирует распространение коронавирусной инфекции вне зависимости от штамма.
В январе 2022 года сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге предположил, что более половины населения Европы может переболеть вариантом «омикрон» за шесть-восемь недель. По его словам, «омикрон» становится доминирующим вариантом в Западной Европе и стремительно распространяется на Балканах.
По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, «омикрон» выявлен уже в 83 российских регионах. В России за последние сутки зарегистрировали рекордное число заболевших за всю пандемию коронавируса — 141 883 человек. Среди регионов с самым высоким суточным приростом заболевших — Москва, Санкт-Петербург и Московская область.