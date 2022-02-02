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18:56 (мск), источник: RTVi

Китайские ученые изобрели антитело от «омикрон»-штамма коронавируса

Специалисты из Фуданьского университета в Шанхае создали универсальное антитело, которое может нейтрализовать все существующие и будущие варианты COVID-19, включая штамм «омикрон», стремительно распространяющийся по всему миру. Результаты исследования опубликовала газета South China Morning Post.

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Источник: Reuters

По словам ученых, новое антитело удалось синтезировать из компонентов двух разных антител — они вырабатываются с помощью иммунных клеток человека.

Специалисты сделали это открытие, когда изучали совсем другое заболевание. По словам ведущего научного сотрудника Фуданьского университета Хуан Цзинхэ, открытие антитела, способного нейтрализовать «омикрон»-штамм, позволит людям сделать «шаг вперед» в борьбе с пандемией коронавируса.

Информация о новых антителах, способных помочь в борьбе с COVID-19, уже появлялась в СМИ.

Так в начале декабря 2021 года китайские ученые обнаружили антитело, которое также способно уничтожить различные штаммы коронавируса, включая «дельту» и «омикрон».

Специалисты назвали новое антитело 35B5. Они объяснили, что это антитело за счет воздействия на рецептор-связывающий домен блокирует распространение коронавирусной инфекции вне зависимости от штамма.

В январе 2022 года сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге предположил, что более половины населения Европы может переболеть вариантом «омикрон» за шесть-восемь недель. По его словам, «омикрон» становится доминирующим вариантом в Западной Европе и стремительно распространяется на Балканах.

По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, «омикрон» выявлен уже в 83 российских регионах. В России за последние сутки зарегистрировали рекордное число заболевших за всю пандемию коронавируса — 141 883 человек. Среди регионов с самым высоким суточным приростом заболевших — Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

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