«Платиновый юблей»: как в королевские сувениры вкралась ошибка

Когда китайский производитель выпускал тысячи сувенирных чашек, блюдец и тарелочек, приуроченных к 70-летию правления королевы Британии Елизаветы II, заводской контроль качества не заметил (возможно, их просто подвело знание английского) досадную ошибку в одном из самых важных слов — юбилей.
В результате получилось что-то вроде «Платинового юблея», причем в двух разных вариантах, и оба — неправильные: «Platinum Jubbly» и «Platinum Jubblee».
Но если вы думаете, что на эту партию не нашлось покупателя, вы ошибаетесь. Все 10800 предметов скупила компания Wholesale Clearance UK.
«Это же так классно, — заявил журналистам представитель базирующейся в Дорсете компании Энди Уайт, — надо думать, заказчик сразу отказался от всей партии, но теперь, когда все знают об этой ошибке, они, наверное, кусают локти. Ну да ничего, кто-то теряет, кто-то находит».
Wholesale Clearance UK предлагает приобрести весь набор оптом за £32400 (около 3,3 млн рублей), уверяя, что при желании, терпении и смекалке покупатель сможет извлечь десятикратную прибыль.