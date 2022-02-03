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12:29 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Платиновый юблей»: как в королевские сувениры вкралась ошибка

Досадная ошибка может обернуться неплохим доходом, после того как новость о забавной опечатке заинтересовала коллекционеров и любителей королевской символики.

Источник: PA Media

Когда китайский производитель выпускал тысячи сувенирных чашек, блюдец и тарелочек, приуроченных к 70-летию правления королевы Британии Елизаветы II, заводской контроль качества не заметил (возможно, их просто подвело знание английского) досадную ошибку в одном из самых важных слов — юбилей.

В результате получилось что-то вроде «Платинового юблея», причем в двух разных вариантах, и оба — неправильные: «Platinum Jubbly» и «Platinum Jubblee».
Источник: PA Media

Но если вы думаете, что на эту партию не нашлось покупателя, вы ошибаетесь. Все 10800 предметов скупила компания Wholesale Clearance UK.

«Это же так классно, — заявил журналистам представитель базирующейся в Дорсете компании Энди Уайт, — надо думать, заказчик сразу отказался от всей партии, но теперь, когда все знают об этой ошибке, они, наверное, кусают локти. Ну да ничего, кто-то теряет, кто-то находит».

Wholesale Clearance UK предлагает приобрести весь набор оптом за £32400 (около 3,3 млн рублей), уверяя, что при желании, терпении и смекалке покупатель сможет извлечь десятикратную прибыль.

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