Ученые говорят, что на Земле есть 9 тыс. неизвестных видов деревьев. Но их еще нужно найти

Самые редкие виды деревьев существуют в тропических лесах, но они быстро исчезают из-за изменения климата и вырубки лесов.
Исследование основано на изучении данных о десятках миллионов деревьев, растущих на более чем 100 тыс. лесных участков по всему миру. Чтобы понять, сколько видов деревьев еще не открыто, ученые использовали статистические методы.
Руководитель научной группы, доктор Питер Райх из Университета Миннесоты заявил, что полученные результаты показывают, насколько хрупким является биологическое разнообразие мировых лесов.
«Наши выводы помогут узнать, в каких регионах биоразнообразие оказалось под наибольшей угрозой, — сказал Райх Би-би-си. — Это тропики и субтропики Южной Америки, Африки, Азии и Океании. И именно там, по нашим оценкам, находится больше всего известных и неизвестных редких видов. Мы надеемся, что такое понимание поможет расставить приоритеты в будущих усилиях по их сохранению».
Авторы исследования называют свои выводы первой научно достоверной оценкой числа неизвестных деревьев.
Согласно этим сведениям, в мире существует на 14% больше видов деревьев, чем считалось ранее.
Южная Америка — континент с наибольшим числом неизвестных деревьев — на него приходится около 43% от 9 тыс. новых видов. За ней следуют:
Существование разнообразных первичных (или девственных) лесов крайне важно для человека и мировой экономики.
Подавляющее большинство таких лесов на Земле находится в тропических странах, однако там они оказались под угрозой по нескольким причинам:
В исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, принимали участие более 140 ученых из многих стран мира.
Доктор Ядвиндер Малхи из Оксфордского университета говорит, что тропическим лесам нужно уделять больше внимания, поскольку они являются «мировыми сокровищницами биоразнообразия», которые поглощают значительную часть выбросов углекислого газа и тем самым замедляют глобальное потепление.
«Это исследование показывает, что тропические леса отличаются даже большим разнообразием деревьев, чем мы могли себе представить», — отмечает он.