«Мы достали бинокли, а там медведи». Как россиянин обнаружил белых медведей на заброшенной полярной базе

В 2021 году фотограф Дмитрий Кох вместе с друзьями отправился в государственный заповедник на остров Врангеля на Чукотке, чтобы сфотографировать белых медведей. Из-за шторма путешественникам пришлось сделать остановку, и медведей в итоге сфотографировали… на заброшенной метеостанции. Фотографии вызвали огромный интерес в западной прессе.
Русская служба Би-би-си поговорила с Дмитрием об этом случае и спросила, каким было путешествие, фото из которого в итоге были отмечены наградой на фотоконкурсе.
«Мы заметили, что в окнах что-то шевелится»
У бизнесмена-айтишника и фотолюбителя Дмитрия Коха была давняя мечта — сделать качественную фотографию с белым медведем.
«Я их раньше снимал в разных местах, но хорошо сфотографировать не получалось. И ради этого мы с командой специально поехали на Чукотку», — рассказывает Дмитрий.
Конечной целью экспедиции был остров Врангеля, на территории которого находится российский государственный заповедник, известный крупнейшей в мире концентрацией родовых берлог белого медведя. Согласно данным заповедника, в этом месте ежегодно залегают в берлоги до 500 медведиц.
Свое приключение Дмитрий и его друзья начали в Анадыре, административном центре Чукотского автономного округа. К экспедиции готовились очень долго, сняли парусную яхту, на которой предстояло преодолеть две тысячи километров.
В один из дней экспедиционную команду предупредили о шторме. Путешественники решили переждать бурю и пришвартовавшись у небольшого острова Колючин. Именно там и находилась заброшенная метеостанция: здесь и состоялось знакомство с местными жителями.
«Мы заметили, что в окнах станции что-то шевелится. Мы достали бинокли, а там — медведи», — рассказывает Дмитрий.
Но приближаться к хищникам фотограф не стал. Для съемок он использовал дрон с камерой.
«С одной стороны, это комично, но с другой — сюрреалистично»
«Я смотрел множество сюжетов и просмотрел огромное количество фотографий с белыми медведями, — говорит Дмитрий. — Я не видел такого, чтобы медведи так массово жили в заброшенных постройках и выглядывали из окон».
По его словам, в этом есть определенный сюрреализм. «С одной стороны, это выглядит комично, но с другой — сюрреалистично, потому что эти здания уже очень старые, они разрушаются. Когда я это все снимал, я думал о том, что все, что нас окружает, — моя машина, здания, сотовые телефоны, компьютеры, самолеты — все это, рано или поздно, разрушится. Вот так же, как эта база», — делится впечатлениями Дмитрий.
«Все, что делает человек, рано или поздно исчезнет, — полагает он. — При этом жизнь будет продолжаться. И медведи будут жить там, где раньше жили мы, если будем так относиться к этой памяти. Да и медведи могут тоже скоро исчезнуть».
Почему медведи поселились в заброшенных зданиях
За ответом на этот вопрос Дмитрий Кох, как поясняет сам, ранее обращался к одному из главных экспертов по белым медведям в России — Анатолию Кочневу. Анатолий уже 15 лет живет на Чукотке и довольно часто сталкивается с этими животными.
Кочнев считает, что белые медведи ищут в заброшенных зданиях «защиту от человека».
«Люди на них всегда охотились и продолжают охотиться (хотя сейчас это запрещено)», — рассказывает Дмитрий. Ранее представительница российского отделения Международного фонда охраны диких животных (IFAW) Мария Воронцова рассказывала агентству РИА Новости, что в России ежегодно от рук браконьеров гибнут до двух сотен белых медведей.
Животные занесены в Красную книгу РФ, их общая численность в российской Арктике оценивается в 5−6 тыс. особей.
«Когда медведи слышат издалека звуки мотора или просто шум, они стараются забраться в дом, который может их защитить от возможного нападения», — передает Дмитрий наблюдения Кочнева.
Сам Дмитрий рассказывает, что перед тем, как их яхта пришвартовалась к острову, неподалеку проходил круизный лайнер. Он-то, скорее всего, и заставил медведей «спрятаться» в здании метеостанции. Но вообще, добавляет Кох, медведи — очень любопытные животные: «Их хлебом не корми, дай куда-нибудь залезть».
«Медведи будут жить, если мы будем их беречь», — резюмирует фотограф.