10:28 (мск), источник: N + 1
Жестокие видеоигры связали со снижением эмпатии у игроков
Снижение реакции мозга игроков на чужую боль связали с жестокими видеоиграми.
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Жестокие видеоигры могут снижать реакцию мозга игроков на чужую боль, вне зависимости от того, сколько в них играть, сообщают нидерландские ученые в журнале Psychology of Popular Media. Исследователи провели эксперимент при участии группы студентов и обнаружили долгосрочное снижение эмпатии у часто играющих в жестокие видеоигры людей и кратковременное уменьшение эмоциональной реакции на болезненные изображения после 40 минут игры у тех, кто ранее не играл в жестокие игры.
Уже много лет ученые спорят о влиянии жестоких видеоигр на человека. Некоторые исследования говорят, что жестокие видеоигры могут уменьшать уровень эмпатии и снижать просоциальное поведение. Но воздействие жестоких видеоигр на способность игрока сопереживать страданиям другого человека неоднозначно. Наблюдение за страданиями виртуальных героев в игре обычно вызывает у игрока автоматическую эмпатическую реакцию. Но со временем предыдущий игровой опыт и осознание того, что это нереально, могут улучшить когнитивную оценку игрока и снизить его первоначальную реакцию на боль из-за десенсибилизации, влияющей как на когнитивные, так и на аффективные процессы.
Ева Медзобродска (Ewa Miedzobrodzka) вместе с коллегами из Амстердамского свободного университета провела эксперимент, чтобы выяснить, как жестокие видеоигры влияют на эмпатию игроков. Для участия в эксперименте были отобраны 56 студентов мужского пола, чтобы исключить влияние гендерных различий. Сначала они прошли тест на проверку игрового опыта. В среднем участники тратили 6,38 часа в неделю на жестокие видеоигры. Чтобы сравнить результаты тех, кто играл в жестокие игры много, с теми, кто вообще не играл, исследователи разделили выборку на две подгруппы. Четырнадцать участников играли более 8,75 часов в неделю, пятнадцать человек вообще не играли в жестокие видеоигры.
Участникам предложили оценить болезненность различных изображений рук от первого и третьего лица в разных ситуациях, например, при порезе пальца во время готовки. Во время оценки каждый испытуемый был подключен к электроэнцефалографу для измерения отклика мозга — амплитуды связанного с событием потенциала (ERP). Далее студенты в течение 40 минут играли в шутер от первого лица с рейтингом 18+ — Call of Duty: Modern Warfare 3. После этого участники повторно оценивали фотографии рук.
Оказалось, что как долговременное, так и краткосрочное воздействие жестоких видеоигр может снизить реакцию мозга игроков на болезненные картинки. Участники, которые обычно не играли в жестокие видеоигры, перед игрой в Call of Duty демонстрировали более высокие амплитуды P3 и P625 в ответ на наблюдение болезненных изображений. То есть они оказались более чувствительны к боли. Напротив, у участников из второй подгруппы перед игрой аналогичный эффект не наблюдался, что свидетельствует о привычной десенсибилизации.
Однако после 40 минут игры в Call of Duty группа, которая не играла в жестокие видеоигры, показала значительно сниженную реакцию на болезненные образы, а во второй группе ничего не изменилось. Поскольку эмпатия требует когнитивных усилий, ученые предполагают, что игроки могут подавлять негативное эмоциональное возбуждение при виде боли других людей для лучшей продуктивности в игре.
Алиса Родина