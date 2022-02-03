Российские ученые ответили на исследование о бесполезности локдаунов

Решения о локдаунах в начале пандемии коронавируса в 2020 году были оправданными, считают опрошенные РБК российские ученые. Они прокомментировали выводы из исследования Университета Джонса Хопкинса о том, что весной 2020 года карантины незначительно снизили смертность от COVID-19 в Европе и США, в то же время ограничения привели к серьезным экономическим и социальным последствиям. Таким образом, как считают исследователи, «политика изоляции является необоснованной».
По словам иммунолога, заведующего лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаила Костинова, локдаун 2020 года привел к тому, что в мире вдвое снизилась заболеваемость и COVID-19, и другими инфекциями, включая грипп и парагрипп.
«Есть такая поговорка: после драки кулаками не машут. Можно предположить, что-то, что мы делали, — чепуха. Но любое государство будет делать все, чтобы было меньше смертей, чтобы как можно меньше людей получили инвалидность. Я считаю, что это были грамотные меры. Будет здоровый человек — будет хорошая экономика. Нужно правильно расставлять приоритеты», — полагает Костинов.
Он указал, что до начала вакцинации не существовало альтернативы изоляции.
«Конечно, есть еще неспецифическая иммунопрофилактика — препараты, которые стимулируют интерфероновый статус, активизируют иммунитет. Но эти препараты намного дороже, чем вакцина, и они не защищают на 100 процентов», — объяснил иммунолог.
Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович также считает, что локдауны в начале пандемии были целесообразными, поскольку нужно было прервать цепочку заражения.
«Но никто не ожидал, что это будет так долго, — отметила она. — Если бы вирус быстро ушел, в этом был бы больший смысл. Теперь это уже бессмысленно. Но все познается методом проб и ошибок». Основной же способ борьбы с пандемией — вакцинация, напомнила Попович.