«Омикрон» вытеснил «дельту» из организма граждан

С 27 января по 1 февраля в 87 офисах центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ более чем в двух десятках регионах России положительные ПЦР-тесты были исследованы на штамм коронавируса. Гендиректор ДНКОМ Андрей Исаев уточнил, что больше всего проб было проверено в Москве и Московской области: 97% оказались «омикроном» и только 3% «дельтой». В целом в ЦФО распределение похожее: 98% и 2% соответственно.
Эти данные, отмечает Исаев, «можно считать репрезентативными». «По остальным регионам выборка проверенных положительных проб пока недостаточная, но уже сейчас в Северо-Западном и Уральском федеральных округах 100% проверенных проб приходятся на “омикрон”, по остальным регионам — 98−100%», — говорит Исаев.
Он уточняет, что лаборатория определяет штамм при помощи ПЦР-тест-системы, которая позволяет типировать инфекцию с помощью специфических для «омикрона» и «дельты» генетических последовательностей. «Эта технология чуть дороже, чем обычный ПЦР, но намного дешевле, чем секвенирование. И так как ПЦР в принципе очень точный метод диагностики, то и достоверность этого определения штаммов также составляет 99,99%. Тест-система позволяет типировать инфекцию и собирать статистику, но в отличие от секвенирования она не предназначена для поиска и изучения новых штаммов», — объясняет Исаев.
Полученные данные, по мнению Андрея Исаева, позволяют делать вывод, что «омикрон» победил «дельту» во всех регионах России, причем это случилось быстрее, чем в других странах.
Исследования ДНКОМ при этом отличаются от официальной статистики. Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 80% случаев заражения в Москве и Санкт-Петербурге приходятся на штамм «омикрон», при этом 20% случаев все еще связаны с «дельтой». В последнем случае, подчеркнула Попова, заболевание протекает тяжело, поражая людей с ослабленным здоровьем. Позже во время заседания координационного совета по борьбе с COVID при правительстве РФ Попова уточнила, что по результатам секвенирования зафиксировано 15 287 случаев заражения «омикроном» в 83 регионах РФ.
Ранее в Роспотребнадзоре «Ъ» объясняли, что тестируют новыми тест-системами биообразцы 5−10% заболевших в каждом регионе, так как анализировать все положительные пробы «нет необходимости».
Молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов объясняет разницу в данных Роспотребнадзора и частной лаборатории так: «Когда у нас более 100 тыс. зараженных в сутки, понятно, что картина постоянно меняется. Возможно, у ДНКОМ информация более свежая». Харитонов подчеркивает, что эксперты ожидали такого развития событий: разные штаммы коронавируса находятся в жесткой конкуренции друг с другом за ресурс, то есть за человека, поэтому тот вариант, который передается быстрее, стремительно вытесняет предшественников.
Эпидемиолог Антон Барчук не исключает, что «дельта» все еще распространяется в определенных группах (например, среди невакцинированных и переболевших), и «не полагался бы» на данные только одной сети. Однако он подчеркивает, что большинство обращений в частную лабораторию действительно могут быть связаны с «омикроном» из-за его распространенности.
Отметим, только с появлением этого варианта коронавируса частные центры молекулярно-генетических исследований стали предлагать услугу определения штамма. В частности, лаборатория «Гемотест» ввела такую опцию 17 января. По словам директора по лабораторным технологиям, врача клинической лабораторной диагностики Тамары Силкиной, за две недели спрос на этот вид тестирования составил 9,5% от всех ПЦР-тестов на COVID-19. Это, считает Силкина, скорее связано с желанием пациентов точнее знать свой диагноз.
Впрочем, подчеркивает она, для врачей информация о конкретном штамме не является клинически значимой при определении тактики лечения.
Антон Барчук и вовсе полагает, что с появлением «омикрона» постепенно будет пропадать смысл в тестировании: «Основная задача тестирования на первых этапах пандемии — проследить контакты, изолировать людей, чтобы дальше инфекция не распространялась. При скорости, с которой распространяется “омикрон”, это уже неактуально».
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин тем не менее в среду призвал членов координационного совета по борьбе с коронавирусом не снижать темпы тестирования и заявил, что правительство выделит около 400 млн руб. на дальнейшее изучение циркулирующих штаммов коронавируса и секвенирование их генома. Обеспокоенность правительства связана с последними отчетными данными: Анна Попова сообщила, что за неделю заболеваемость COVID-19 в России выросла вдвое и составляет уже 468,5 на 100 тыс. населения (в среду федеральный оперштаб сообщил о 141 883 новых случаях коронавируса).
Министр здравоохранения Михаил Мурашко добавил, что возросла и доля госпитализаций — на 23% за неделю. В больницах сейчас находятся 147 тыс. пациентов с коронавирусом, у 11% заболевание протекает в тяжелой форме. Отдельно министр отметил, что растут случаи госпитализаций и тяжелого течения COVID-19 среди детей. Из-за этого в полтора раза увеличено количество коек в детских стационарах, до 11 385. Из них заняты почти 10 тыс.
Вместе с тем власти Москвы на этой неделе ожидают «выход на плато», сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, число случаев заражения коронавирусом в столице за неделю возросло почти на 70%, госпитализаций — на 40%. При этом динамика роста заболеваемости в Москве снижается, и есть надежда, что «ситуация в городе стабилизируется».
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