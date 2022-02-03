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04:07 (мск), источник: © РИА Новости

В Роспотребнадзоре спрогнозировали дальнейший рост заболеваемости COVID-19

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Рост заболеваемости COVID-19 в России еще будет продолжаться некоторое время, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

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Источник: РИА "Новости"

«Рост заболеваемости у нас пока продолжается. И он будет наблюдаться еще некоторое время, поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъема заболеваемости», — сказала она.

Эксперт пояснила, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге уже сейчас доминирует штамм «омикрон», который обладает большей заразностью, чем «дельта», поэтому рост заболеваемости такой стремительный.

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Подвариант омикрона оказался заразнее своего предшественника

В свою очередь, директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова Роспотребнадзора, профессор Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов спрогнозировал, что текущий пик заболеваемости коронавирусом, как ожидается, пойдет на спад к концу февраля — началу марта.

«После того, как спадет зимний пик, будет еще небольшой пик в марте-апреле, который будет по-разному выражен в разных климатических зонах. <…> Потом к лету мы будем иметь локальный минимум. <…> А в сентябре-октябре, когда после летнего отдыха все вернутся в свои привычные организованные коллективы, подоспеет осенний рост заболеваемости ОРВИ», — отметил ученый.

По данным на 2 февраля, за сутки в России зарегистрировано более 141 тысячи новых случаев COVID-19, 17 тысяч человек госпитализировали.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее обратил внимание на то, что в ситуации с «омикроном» гораздо важнее мониторить и отслеживать динамику госпитализации в регионах. По его словам, перегрева по этому направлению пока нет, хотя он возможен, но все необходимые меры принимаются.

Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Как утверждают специалисты, он отличается десятками мутаций в S-белке, которые позволяют ему уходить от иммунитета и распространяться быстрее, чем предыдущий вариант «дельта». По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность «омикрона» от трех до семи раз выше по сравнению с другими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.

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