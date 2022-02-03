Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 На озере в Канаде появились ледяные «дементоры» Причудливую иллюзию создали ветер, волны и мороз
Фоторепортажи
10Празднование Крещения в регионах России
5День МЧС: самые невероятные истории спасения
05:02 (мск), источник: Газета.Ру

Мошенники начали использовать для обмана схему с QR-кодами

Злоумышленники научились получать доступ к денежным средствам с помощью QR-кодов, в которых зашита информация о банковском счете. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

Источник: Reuters

В публикации отмечается, что злоумышленники представляются сотрудниками банков и рассказывают жертве, что на ее имя якобы пытаются оформить кредит. Они предлагают избежать этого с помощью «бесплатной защиты», которая подразумевает создание QR-кода для отмены операции и отправки его в чат-бот.

Технический директор компании RuSIEM Антон Фишман отметил, что на самом деле QR-код могут использовать для снятия наличных в банкомате. По его словам, такая операция не требует смс-подтверждения от клиента.

Кроме того, основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян отметил, что QR-код может содержать ссылку на любое содержимое, включая поддельные сайты и вредоносные программы.

Ранее стало известно, что киберпреступники научились следить за владельцами ПК при помощи видеокарт. По данным группы специалистов из французских, израильских и австралийских университетов, которые изучили возможность создания уникального набора данных видеокарт, злоумышленникам удается получать персональные данные с помощью получения согласия на активацию куки-файлов веб-сайта.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Был записан к психиатру». Мужчина упал с 18-го этажа на девочку
Бросившая в зоопарке Ташкента дочь к медведю женщина была в депрессии из-за мужа
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь