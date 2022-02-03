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05:24 (мск), источник: Телеканал 360°

Счетная палата назвала неэффективной защиту прав россиян в ОМС

Нельзя получить полноценную систему защиты прав россиян в сфере ОМС, если в законодательстве даже нет такого понятия. Об этом в своем отчете заявила Счетная палата (СП).

Источник: РИА "Новости"

В документе СП отмечается, что развить формирующуюся систему защиты прав россиян в сфере ОМС не получится, так как подобное понятие отсутствует в законах. Сейчас есть лишь разрозненные элементы и инструменты, уточнила газета «Известия».

«В ходе экспертно-аналитического мероприятия было установлено, что действующие механизмы защиты прав застрахованных лиц в системе ОМС недостаточно эффективны», — заявили в СП.

Застрахованные жители страны могут выбрать медучреждение и врача, но полностью реализовать свободу выбора невозможно. В качестве примера в документе привели направления, которые выписывает лечащий врач. В этом случае право выбора переходит от пациента к медику. В итоге определенные права россиян реализуются не в полной мере из-за отсутствия или несовершенства законодательства.

В СП предложили способы для исправления ситуации. Аудиторы считают, что для начала стоит законодательно определить само понятие системы защиты прав застрахованных лиц по ОМС. Также необходимо установить полномочия фонда ОМС в этой сфере.

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