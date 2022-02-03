06:10 (мск), источник: РБК
Родители оценили влияние дистанционки на образование в школе
Более 80% опрошенных считают, что дистанционка негативно повлияла на образование детей. Положительно оценивают обучение на дому лишь 17%.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Большинство родителей отрицательно относятся к дистанционному обучению в школах, следует из данных опросов SuperJob (есть у РБК).
Так, 39% опрошенных считают, что дистанционка однозначно негативно повлияла на образование детей. По мнению 44%, она скорее отрицательно сказалась. Только 3% однозначно положительно отзываются об учебе дома, скорее положительно оценивают 14%.
58% родителей сообщили, что классы их детей переводили на дистанционный формат в этом учебном году, 42% рассказали, что их дети продолжали ходить в школу.
«В марте прошлого года положительных отзывов о влиянии школьного дистанта на образование детей было чуть меньше, семьи адаптируются к подобной практике, но очень медленно», — говорится в исследовании.
Один опрос проводился с 25 января по 2 февраля 2022 года в 279 населенных пунктах во всех округах России. В нем приняли участие 900 родителей школьников, которых переводили на обучение на дому в этом учебном году, другой — среди 1600 родителей детей, учащихся в школе очно, в 388 населенных пунктах.
В конце января министр просвещения Сергей Кравцов исключил переход всех школ страны на дистанционное обучение. Он пояснил, что регионы, в которых складывается тяжелая эпидемическая ситуация, смогут сами принимать решение о формате занятий.