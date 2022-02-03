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11:32 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые рассказали, при каких условиях можно заразиться «омикроном»

Риск заразиться COVID-19 от носителя штамма «омикрон» повышается почти до 100%, если заболевший человек не носит маску. Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на работу японских ученых НИИ физико-химических исследований RIKEN.

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Источник: Reuters

По словам экспертов, больше всего шансов заболеть, если инфицированный коронавирусом находился рядом 15 минут на расстоянии полуметра и меньше.

Эксперты смоделировали различные ситуации с помощью суперкомпьютера «Фугаку». За основу модели был взят разговор с носителем штамма «омикрон» в течение 15 минут на различных расстояниях. В ходе исследований сверялся риск заразиться с маской и без нее.

По представленной симуляции, риск инфицирования от нового варианта «омикрон» приближен к нулю, если болеющий носит маску, а разговор с ним проходит на расстоянии метра и более.

В том случае, если носитель вируса не надел средство индивидуальной защиты на лицо и находится на таком же расстоянии — шансы заразиться возрастают до 60%.

Японские ученые подчеркнули, что заразность штамма «омикрон» примерно в 1,5 раза выше штамма «дельта».

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