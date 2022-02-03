Ученые рассказали, при каких условиях можно заразиться «омикроном»

По словам экспертов, больше всего шансов заболеть, если инфицированный коронавирусом находился рядом 15 минут на расстоянии полуметра и меньше.
Эксперты смоделировали различные ситуации с помощью суперкомпьютера «Фугаку». За основу модели был взят разговор с носителем штамма «омикрон» в течение 15 минут на различных расстояниях. В ходе исследований сверялся риск заразиться с маской и без нее.
По представленной симуляции, риск инфицирования от нового варианта «омикрон» приближен к нулю, если болеющий носит маску, а разговор с ним проходит на расстоянии метра и более.
В том случае, если носитель вируса не надел средство индивидуальной защиты на лицо и находится на таком же расстоянии — шансы заразиться возрастают до 60%.
Японские ученые подчеркнули, что заразность штамма «омикрон» примерно в 1,5 раза выше штамма «дельта».