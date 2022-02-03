Роспотребнадзор счел невозможным установить организаторов митинга в Чечне

Установить организаторов несанкционированного митинга в Чечне, где накануне прошла массовая акция против семьи экс-судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева, не представляет возможным, сообщили «Коммерсанту» в управлении Роспотребнадзора по региону. Решение об административном реагировании на факт проведения массовой акции в условиях эпидемии COVID-19 будет принимать региональное управление ведомства по Чеченской Республике.
«Установить организаторов народного стихийного митинга не представляется возможным, поэтому речь не может идти об ответственности юридического лица», — заявили газете в Роспотребнадзоре.
В то же время ведомство напомнило, что нужно «применять все известные профилактические меры» в местах массового скопления людей, чтобы избежать взрывного роста заболеваемости.
Митинг против семьи Янгулбаевых состоялся в Грозном 2 февраля.
По данным агентства «Грозный-информ», на акцию собрались более 400 тыс. человек.
Такие же оценки приводило издание «Чечня сегодня». МВД оценок по численности участников акции, которую «Чечня сегодня» называла несогласованной, не приводило.
Участники митинга принесли с собой портреты членов семьи бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева с надписями «позор нации», позднее эти портреты сожгли.
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Председатель Общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов, который принимал участие в акции, обратился к президенту России и членам правительства, обвинил Янгулбаевых в оправдании терроризма и призывах «уничтожить практически весь чеченский народ».
Бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев — отец правозащитника Ибрагима Янгулбаева, которого власти республики подозревают в администрировании оппозиционного Telegram-канала 1ADAT (чеченский суд признал его экстремистским). Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее говорил, что семья экс-судьи, вероятно, причастна к организации атаки на бывшего чеченского силовика в Турции, поэтому их следует «уничтожить» как пособников террористов, если они окажут сопротивление при задержании. Янгулбаевы причастность к этому инциденту и администрированию Telegram-канала отрицают.
Накануне митинга в Грозном депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, а вслед за ним и другие чеченские чиновники, в том числе вице-премьер республики Абузайд Висмурадов и начальник управления МВД по Грозному Дени Айдамиров, записали видеообращения с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых.
На митинге глава Общественной палаты Чечни Денильханов также требовал прекратить деятельность «вражеских СМИ» — «Новой газеты» и телеканала «Дождь» (телеканал внесен Минюстом в реестр иноагентов), предложил арестовать и судить журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и правозащитника Игоря Каляпина, которых он назвал агентами западных спецслужб.
По его словам, следует прекратить работу и правозащитной организации «Комитет против пыток» (юрлица организации были признаны иноагентами, сейчас она работает без регистрации). Ранее с призывами к правоохранительным органам возбудить уголовные дела против «Дождя» и «Новой газеты», а также против главы «Комитета против пыток» выступал и глава республики Рамзан Кадыров.
«Новая газета» в ответ на обвинения Кадырова потребовала от Следственного комитета возбудить уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды).
В Кремле давать оценку высказываниям депутата от Чечни Адама Делимханова («Единая Россия»), в которых содержались угрозы в адрес семьи Янгулбаевых, отказались. «Давать оценку действиям депутата — это не наша функция, это функция Государственной думы и комитета, который занимается этикой», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Вечером 2 февраля пресс-служба главы Чеченской республики сообщила, что президент Владимир Путин встретился в Москве с Кадыровым, который доложил главе государства о социально-экономической ситуации в регионе.