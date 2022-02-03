11:46 (мск), источник: N + 1
Британцы отчитались о течении ковида у намеренно зараженных добровольцев
Они перенесли болезнь легко и у них не осталось долгосрочных последствий.
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Британские врачи опубликовали предварительные итоги первого эксперимента по намеренному заражению добровольцев коронавирусом. Пока ученые проверили только безопасность такого исследования: чтобы снизить риски, в него включили только здоровых и молодых людей. В итоге ковидом заразилась половина из них, а болезнь протекала в легкой форме. В будущем эксперименты по добровольному заражению коронавирусом могут помочь понять, почему при встрече с вирусом одни люди заражаются им, а другие нет. Препринт исследования опубликовали на Research Square.
В начале прошлого года Британский совет по этике клинических испытаний дал добро на эксперименты с искусственным заражением добровольцев ковидом. Исследователи хотели изучить момент заражения коронвирусом, строго контролируя начальные условия встречи с ним — дозу вируса, длительность контакта с ним. Эти условия никак нельзя проконтролировать в остальных исследованиях, поэтому намеренное заражение людей — уникальная возможность заполнить пробелы в знаниях ученых о коронавирусе.
Эксперимент проводили исследователи из Имперского колледжа Лондона во главе с Кристофером Цзю (Christopher Chiu). Они отобрали 36 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет и заразили их оригинальным уханьским штаммом коронавируса. Никто из участников раньше не болел ковидом и не был привит от него, то есть у них не было иммунитета. Из-за этого медикам пришлось исключить из исследования двух человек, у которых в период между включением в исследование и заражением вирусом обнаружили антитела к коронавирусу.
Всем испытуемым в нос впрыснули 10 доз коронавируса. При этом за одну дозу брали такое разведение вируса, при котором он заражает половину клеток в культуре. В итоге заразились 18 человек (53 процента). Несмотря на то что вирус попал в организм через нос, его сначала обнаружили в мазках их горла, а затем уже в носу. Вирусная нагрузка достигла пика на пятый день после заражения, а живой вирус высеивался из носа в среднем до 10 дня после заражения.
Симптомы развивались в среднем на 2−4 день после заражения, а самыми частыми из них были значительное повышение температуры тела (39 процентов людей), аносмия (50 процентов участников), а также головная боль, боль в горле и мышцах. Часть заболевших (шесть человек) лечили ремдесевиром, но разницы в течении инфекции или вирусной нагрузке между этими пациентами и теми, которым ремдесевир не давали, не было. Кроме этого, медики не нашли корреляции между величиной вирусной нагрузки и тяжестью симптомов.
Исследователи утверждают, что своей работой показали безопасность и потенциал модельных исследований ковида на человеке. В работе они хотели убедиться в хорошей переносимости инфекции и отсутствии серьезных последствий, а в будущем с помощью таких исследований можно будет детально изучать иммунный ответ зараженных и понять, какие факторы позволили некоторым испытуемым не заболеть ковидом.
Анастасия Кузнецова-Фантони