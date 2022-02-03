Объявлены ведущие Евровидения

Трио проведет два полуфинала и финал песенного конкурса, которые пройдут 10, 12 и 14 мая соответственно.
Лаура Паузини — итальянская певица, лауреат множества престижных премий, среди которых Грэмми и Золотой глобус. Она исполнила композицию «Io sì» на 93-й церемонии вручения премии Оскар в 2021 году.
Алессандро Каттелан — итальянский телеведущий. Он известен по таким шоу, как Total Request Live, Le Iene и The X Factor (Италия).
Мика — британский певец американo-ливанского происхождения. Он был наставником во французской версии «Голоса» и итальянской версии The X Factor.
Евровидение-2022 пройдет в Турине. В прошлом году от России на конкурс поехала Манижа с песней «Russian Woman». Она заняла девятое место. Кто будет представлять нашу страну в 2022-м, пока не было решено. Но уже известно, что исполнитель из России на Евровидении будет выступать во второй части первого полуфинала.