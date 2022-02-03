Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 Зимний шторм покрыл пляж Лонг-Айленда снегом (видео) Снежная буря принесла порывистый ветер и обильный снегопад, который для жители деревушки Хэмптон-Бейс на Лонг-Айленде оказался неожиданностью
Фоторепортажи
20International Landscape Photographer of the Year объявил победителей
11Мир встретил китайский Новый год
16:51 (мск), источник: Газета.Ру

Педиатры оценили риски развития крупа у детей, зараженных новым штаммом коронавируса

Штамм «омикрон» повышает риск развития у детей крупа — воспаления дыхательных путей, иногда приводящего к их непроходимости, считают американские ученые. Дети с тяжелым крупом или трахеитом подвержены риску остановки сердца из-за быстро наступающей обструкции верхних дыхательных путей, предупреждают они. Российские врачи подтвердили «Газете.Ru», что развитие крупа у детей возможно, рассказали, почему это происходит и насколько может быть опасно.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Число случаев крупа у детей с COVID-19 значительно возросло на фоне распространения штамма «омикрон», выяснили специалисты Медицинской школы Университета Колорадо в Авроре. Так как «омикрон» поражает верхние дыхательные пути, он способен приводить к подобному осложнению, сообщается в пока не рецензированной статье, препринт которой был размещен на сайте medRxiv.

«Синдром крупа — это когда у человека на фоне респираторно-вирусной инфекции возникает воспаление слизистых, отек слизистой гортани, то есть сужаются дыхательные пути, — пояснил “Газете.Ru” педиатр и иммунолог Андрей Продеус. — В 99% случаев это возникает на фоне респираторной инфекции. “Омикрон” является по факту респираторной инфекцией — инфекцией верхних дыхательных путей.

Соответственно, при нем, если взять условно здорового человека, конечно будет развиваться круп, ничего удивительного в этом нет, ничего страшного и кошмарного.
Андрей Продеус
педиатр, иммунолог

К развитию крупа предрасположены дети с гиперреактивностью верхних дыхательных путей, поясняет Продеус. Некоторые вирусные инфекции задействуют слизистую верхних дыхательных путей сильнее, что и повышает риски. К таким инфекциям относятся, в том числе, коронавирусы, риновирусы, аденовирусы, вирусы гриппа.

Авторы работы собрали данные о почти 16 тыс. детей и подростков в возрасте до 19 лет, госпитализированных с COVID-19. У 234 из них развились круп или трахеит — последний включили в выборку из-за схожести его симптомов с крупом, кроме того, бактериальный трахеит может быть осложнением вирусного крупа.

Как выяснилось, большинство случаев крупа — 170 — пришлись на декабрь, когда распространился «омикрон».

Чаще всего круп и трахеит поражали детей в возрасте от 1,3 до 5,6 года. В зоне риска оказались мальчики, белые, часто с астмой и тяжелой формой COVID-19.

«Коронавирусная инфекция действительно активно размножается в верхних дыхательных путях, у взрослых очень часто вызывая поражение, которое проявляется в виде болей в горле, в виде выраженной осиплости голоса, — сообщил “Газете.Ru” педиатр и инфекционист Евгений Тимаков.

У маленьких детей тоже поражаются связки. У детей строение связок и подслизистой такое, что оно более склонно к отечности. У них появляется состояние крупа, как при других вирусных инфекциях, например при парагриппе. Плюс, у детей до пятилетнего возраста часто бывают помимо крупа еще симптомы бронхиолита, когда поражаются мелкие бронхиолы.
Евгений Тимаков
педиатр и инфекционист

«Дети с тяжелым крупом или трахеитом подвержены риску остановки сердца из-за быстро наступающей обструкции верхних дыхательных путей, — предупреждают авторы работы. — Им может потребоваться терапия, обычно проводимая в отделениях интенсивной терапии, включая частые ингаляции эпинефрина, смесей гелия с кислородом и интубацию».

Однако серьезного повода для паники нет, отмечает Продеус.

В статье отмечается, что круп развился не более, чем у 1,5% детей, добавил ученый. При том большая часть из них, подавляющая, имела либо астму, либо какие-то сопутствующие заболевания.

«Омикрон» инфицирует не столько легкие, сколько верхние дыхательные пути, и это как раз позитивный фактор. Все предыдущие штаммы были опасны именно поражением нижних дыхательных путей. И были дыхательные нарушения, и другие проявления, более серьезные.
Андрей Продеус
педиатр, иммунолог

Выводы исследователей могут быть важны для врачей и родителей, добавляет Тимаков. Зная о возможных рисках, можно провести профилактику, использовав противовоспалительные препараты или ингаляции гормональными средствами.

«Это стоит рассматривать как один из симптомов коронавирусной инфекции, характерный именно для “омикрона”, потому что другие варианты SARS-CoV-2 не вызывали таких проявлений, — говорит он. — И когда мы видим у детей осиплость голоса, нужно понимать, что это может вызвать потом крупозное состояние, боли в горле. Поэтому можно заранее задуматься о профилактике».

В целом уровень заболеваемости COVID-19 среди детей не слишком высок, пишут авторы работы. Но непредвиденные осложнения могут усилить нагрузку на систему здравоохранения. Поэтому врачам стоит принимать во внимание возможные риски и использовать эту информацию при планировании терапии.

 «Был записан к психиатру». Мужчина упал с 18-го этажа на девочку
Бросившая в зоопарке Ташкента дочь к медведю женщина была в депрессии из-за мужа
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь