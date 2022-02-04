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09:58 (мск),

«Возможно всё!»: на телеканале «Россия» стартует новое невероятное шоу

Такого российские зрители еще не видели.

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фотографий
7
фотографий
7
фотографий

4 февраля в 21:00 на телеканале «Россия» стартует премьера юмористического шоу «Возможно всё!», в котором звезды проходят разные невероятные и смешные испытания. Это российская версия проекта Anything Goes, который стал международным хитом и с успехом идет в 27 странах мира.

«Возможно всё!» — это живое и непредсказуемое шоу, потому что в нем нет строгих правил и ограничений, зато есть много юмора и импровизаций.

В каждом выпуске четыре постоянных участника и четыре гостя объединяются в одну команду, которая поступает в распоряжение ведущего и выполняет различные задания.

Кстати, в играх также участвуют зрители в студии и телезрители всей страны.

В премьерном сезоне шоу к четырем лучшим комедийным артистам — Тимуру Родригезу, Надежде Ангарской, Яне Кошкиной и Денису Косякову — присоединятся смелые и непредсказуемые юмористы, певцы, шоумены и телеведущие, среди которых Михаил Галустян, Глюк'оZа, Валерия, Иосиф Пригожин, Dava, Евгений Папунаишвили, Оскар Кучера, Родион Газманов, Андрей Ургант, Любовь Успенская, Екатерина Скулкина, Наталья Медведева, Мария Кравченко, Алексей Воробьев, Митя Фомин, Виктор Логинов, Анна Семенович, Светлана Мастеркова, Анатолий Цой, Юлианна Караулова, Денис Клявер и другие. Ведущим шоу стал Владимир Маркони.

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