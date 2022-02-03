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14:00 (мск), источник: © РИА Новости

ООН признала Москву лучшим мегаполисом мира по качеству жизни

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. ООН признала Москву лучшим мегаполисом мира по показателям «развитие инфраструктуры» и «качество жизни», свидетельствуют предварительные данные рейтинга организации «Индекс процветания городов».

Источник: © РИА Новости

Их опубликовали в рамках программы ООН-Хабитат. Полная версия появится 31 марта.

Москва занимает первое место по показателю развития инфраструктуры с баллом 83.2, тогда как у Лондона — 75.9, а у Парижа — 76.3.

Также российская столица лидирует по качеству жизни — 68.3 против 61.59 у британской и 57.16 у французской.

В целом в глобальном рейтинге Москва находится на третьем месте из 29 мегаполисов мира, на первом — Сингапур, а второе место получил канадский Торонто. Для него также учитывались параметры «равенство и интеграция в жизнь общества», «продуктивность экономики», «экологическая устойчивость» и «городское управление и законодательство».

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