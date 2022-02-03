Вирусолог назвал самые эффективные российские вакцины от COVID-19

Также Альтштейн допустил, что из-за штамма «омикрон» сроки между вакцинацией и ревакцинацией могут сократить до 3−4 месяцев, однако в этом вопросе следует прислушиваться к решениям Роспотребнадзора.
Ранее Минздрав сообщил, что эффективность вакцины «Спутник V» против коронавируса превысила 88%. «В отношении среднетяжёлых, тяжёлых и очень тяжёлых случаев эффективность составляет более 88% в течение полугодового периода наблюдений», — сказано в документе. При этом речь идёт только о заражении базовым штаммом или дельта-штаммом коронавируса.
«Мы имеем в достаточном количестве с налаженным выпуском и эффективностью только одну вакцину — “Спутник V”», — рассказал «Секрету» Альтштейн.
Эта вакцина снижает тяжёлую заболеваемость и летальность. Точных данных о том, как наши вакцины влияют на заражаемость нет. Возможно, что их влияние на заражаемость не такое большое. Поэтому у нас так растёт заболеваемость и многие вакцинированные заболевают.
Анатолий Альтштейнвирусолог
Он отметил, что в западных странах вакцинированные тоже часто заболевают. Однако летальность при заражении «омикроном» очень низкая. В Западной Европе она оценивается в 0,1%, а в США, где ниже уровень вакцинации, — в 0,4%.
«В России этот процент выше, но это может быть связано с тем, что недостаточно хорошо выявляются случаи заболевания. Много случаев коронавирусной инфекции проходят мимо», — пояснил вирусолог.
Учёный добавил, что в России помимо «Спутника V» есть также вакцина «Ковивак», и она считается достаточно эффективной, но по ней пока нет данных о третьей фазе испытаний. Ещё одну вакцину — «Эпиваккорона», которая выпускается в Новосибирске, Альтштейн назвал «пустышкой», которая «не работает». «Её не следовало ни регистрировать, ни выпускать», — считает вирусолог.
По поводу сроков ревакцинации в условиях распространения штамма «омикрон» Альтштейн заявил, что «пока надо вакцинироваться в том режиме, который был объявлен». «Очень возможно, что срок после вакцинации до ревакцинации может быть сокращён до 3−4 месяцев. По этому поводу надо слушать Роспотребнадзор», — посоветовал собеседник.