В России снимут ограничения по карантину для контактных лиц

По словам президента, такое предложение стало актуальным из-за особенностей течения COVID-19 при заражении «омикроном». Этот вопрос вице-премьер Татьяна Голикова обсудила с работодателями и профсоюзами.
«Ну, в общем, общий вывод такой, что даже ограничения для контактных, так называемых лиц, можно в ближайшее время снимать. Чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность», — сообщил Путин.
Президент добавил, что руководство страны не собирается вводить «никаких локдаунов».
«Вчера вечером, только довольно поздно, обсуждали эту тему с председателем правительства. Расстались с ним где-то во втором часу ночи, долго беседовали, в том числе по этим вопросам. Нет у правительства таких планов — вводить какие-то дополнительные ограничения», — пояснил глава государства.
По действующим правилам, лица, контактировавшие с заболевшими COVID-19, должны уйти на семидневную самоизоляцию.
Многие страны сокращают длительность карантина. Например, в США, Израиле, Греции и Швейцарии изоляция длится пять дней, а в Германии привитые и переболевшие люди, которые контактировали с заболевшими, могут не изолироваться. Другим категориям граждан после общения с инфицированным придется провести дома десять дней, но при наличии негативного ПЦР-теста или сертифицированного исследования на антиген этот срок сокращается до недели.
Штамм коронавируса «омикрон» спровоцировал новую волну заболеваемости по всему миру. В России накануне выявили 155 768 новых случаев инфекции. Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 79 миллионов россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.