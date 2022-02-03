Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
День в истории: 3 февраляПервая в мире посадка на поверхность Луны автоматической межпланетной станции, «День, когда умерла музыка», метель в Иране и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
10Празднование Крещения в регионах России
17Названы шорт-листы студенческого и юношеского конкурсов Sony World Photography Awards
19:41 (мск), источник: © РИА Новости

В России снимут ограничения по карантину для контактных лиц

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Власти будут снимать ограничения по карантину для людей, контактировавших с переносчиками коронавируса, заявил Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России».

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

По словам президента, такое предложение стало актуальным из-за особенностей течения COVID-19 при заражении «омикроном». Этот вопрос вице-премьер Татьяна Голикова обсудила с работодателями и профсоюзами.

«Ну, в общем, общий вывод такой, что даже ограничения для контактных, так называемых лиц, можно в ближайшее время снимать. Чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность», — сообщил Путин.

Президент добавил, что руководство страны не собирается вводить «никаких локдаунов».

«Вчера вечером, только довольно поздно, обсуждали эту тему с председателем правительства. Расстались с ним где-то во втором часу ночи, долго беседовали, в том числе по этим вопросам. Нет у правительства таких планов — вводить какие-то дополнительные ограничения», — пояснил глава государства.

По действующим правилам, лица, контактировавшие с заболевшими COVID-19, должны уйти на семидневную самоизоляцию.

Новость
Никаких больше масок. Страны Европы снимают ограничения, несмотря на рекордную заболеваемость COVID-19

Многие страны сокращают длительность карантина. Например, в США, Израиле, Греции и Швейцарии изоляция длится пять дней, а в Германии привитые и переболевшие люди, которые контактировали с заболевшими, могут не изолироваться. Другим категориям граждан после общения с инфицированным придется провести дома десять дней, но при наличии негативного ПЦР-теста или сертифицированного исследования на антиген этот срок сокращается до недели.

Штамм коронавируса «омикрон» спровоцировал новую волну заболеваемости по всему миру. В России накануне выявили 155 768 новых случаев инфекции. Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 79 миллионов россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.

Справка
10 вопросов об омикрон-штамме — отвечает биолог Константин СевериновВесь мир говорит о новом омикрон-штамме и его необычайно высокой заразности.
В России выявили подвид 'омикрона' ВА.2
На Украине указали на серьезный промах Зеленского
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь