Врач назвала неочевидную опасность «омикрона»

«По нашим наблюдениям, в течение первых шести недель после заражения COVID-19 повторное заболевание случается крайне редко. Поэтому люди могут предполагать, что они защищены от инфекции в течение примерно полутора месяцев», — объяснила медик.
По ее словам, традиционно считается, что у переболевших COVID-19 защита от повторного заражения действует на протяжении трех месяцев. Однако с появлением омикрон-штамма стали учащаться случаи повторного заболевания менее, чем за 90 дней.
Также Свифт добавила, что после трех месяцев со времени болезни вероятность повторно инфицироваться резко подскакивает у всех независимо от штамма, который они перенесли.
Наиболее эффективной защитой от коронавируса остается вакцина. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.