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00:23 (мск), источник: © РИА Новости

Врач назвала неочевидную опасность «омикрона»

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. У людей, перенесших коронавирусную инфекцию, есть риск заболеть «омикроном» уже через 45 дней после первой болезни. Об этом в эфире радио Minnesota Public рассказала американский эксперт по вопросам вакцинации от COVID-19 в клинике Mayo Мелани Свифт.

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США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

«По нашим наблюдениям, в течение первых шести недель после заражения COVID-19 повторное заболевание случается крайне редко. Поэтому люди могут предполагать, что они защищены от инфекции в течение примерно полутора месяцев», — объяснила медик.

По ее словам, традиционно считается, что у переболевших COVID-19 защита от повторного заражения действует на протяжении трех месяцев. Однако с появлением омикрон-штамма стали учащаться случаи повторного заболевания менее, чем за 90 дней.

Также Свифт добавила, что после трех месяцев со времени болезни вероятность повторно инфицироваться резко подскакивает у всех независимо от штамма, который они перенесли.

Наиболее эффективной защитой от коронавируса остается вакцина. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.

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