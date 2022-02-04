В ВОЗ выразили надежду на «прочный мир» с коронавирусом в Европе

По словам Клюге, достичь этого возможно за счет совпадения трех элементов: высоких показателей вакцинации, «благоприятной сезонной паузы по мере выхода из зимы» и менее опасного характера штамма «омикрон».
Благодаря этому, полагает Клюге, в регионе наступит «длительный период спокойствия», и люди будут лучше защищены от новых вспышек COVID-19 даже при появлении более опасного штамма. «Этот период повышенной защиты следует рассматривать как “прекращение огня”, которое может принести нам прочный мир», — считает глава европейского бюро ВОЗ.
Клюге указал, что достичь этого можно, соблюдая ряд условий: продолжать вакцинацию и ревакцинацию; сосредоточиться на защите наиболее уязвимых слоев населения; усилить эпидемиологический надзор для выявления новых вариантов SARS-CoV-2.
«Омикрон» считается учеными менее опасным, чем другие штаммы коронавируса, но он распространяется быстрее. По словам Клюге, на минувшей неделе в европейском регионе зарегистрировали 12 млн новых случаев заражения COVID-19, что стало рекордным недельным показателем за всю пандемию. В значительной степени это обусловлено появлением «омикрона», указал представитель ВОЗ.
23 января Клюге не исключил, что после «омикрона» в Европе наступит затишье на несколько недель или месяцев благодаря общему иммунитету, который выработается в результате вакцинации, перенесенной инфекции. Однако он призвал быть осторожными, поскольку это еще не значит, что вирус перейдет в эндемическую фазу, характерную для определенной местности.
Александр Гинцбург, глава Центра им. Гамалеи, который раразработал вакцину «Спутник V», в свою очередь указал на отсутствие гарантий того, что омикрон-штамм станет финальной стадией пандемии. Он пояснил, что все время возникает бесконечное количество новых вариантов коронавируса, и возможно появление более патогенного штамма.
Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко напомнил, что мир неоднократно переживал пандемии и этот опыт показал, что за два-три года пандемии превращались в сезонные заболевания. Он выразил надежду, что к осени то же произойдет и с коронавирусом.