Иностранные ученые заезжают в Россию чаще, чем российские за границу

Чтобы оценить масштабы и тенденции международной мобильности научно-педагогических кадров, НИУ ВШЭ изучил данные из 566 организаций, подведомственных Минобрнауки. В опросе приняли участие вузы (33%), а также научно-исследовательские институты, национальные исследовательские и государственные научные центры (67%), расположенные во всех федеральных округах.
Термином «международная мобильность» исследователи обозначили въезд или выезд для работы, обучения либо прохождения стажировки из одной страны в другую на срок от трех месяцев. Речь в исследовании идет как об аспирантах и исследователях (руководителях организаций, научных сотрудниках, экспертах, аналитиках, инженерах, консультантах), так и о работниках профессорско-преподавательского состава (ППС).
В 2021 году поток выезжающих из России аспирантов сократился на 40,8% по сравнению с 2019 годом (173 против 292 человек). Большинство из них обучаются в вузах, лишь 10% — в НИИ. В основном аспиранты выезжают в Германию, Белоруссию и Францию. Причем 95% покидают РФ менее чем на год.
Численность исследователей, отбывающих за рубеж, сократилась вдвое. Если в 2019 году из России на работу или стажировку выехало 540 ученых, то в 2021 году — всего 277. Чаще всего выезжали научные сотрудники (72%). Большинство из них занимаются естественными науками (73%), техническими (14%) и сельскохозяйственными (6%). Как правило, они отбывали на короткий срок — до одного года — для проведения совместных исследований и работы.
Поездки свыше двух лет — редкость, утверждают авторы исследования. Топ стран, куда за три последних года чаще всего выезжали российские ученые, — Германия, Франция, США, Китай и Вьетнам.
При этом численность иностранных исследователей, приезжающих на работу, обучение или стажировку в российские вузы и НИИ, в 2,5 раза превышает количество выезжающих из страны. В 2019 году в Россию приехали 815 иностранных исследователей, а в 2021 году — 678. Причем 80% из них были приняты по трудовому договору. Приезжают в Россию для работы также в основном ученые, занятые в области естественных (44%) и технических (35%) наук. У большинства приезжающих исследователей нет научных степеней, 24% имеют степень PhD, 15% — кандидаты, 6% — доктора наук.
Как пояснила «Ъ» замдиректора Центра статистики и мониторинга науки и инноваций НИУ ВШЭ Екатерина Стрельцова, среди иностранцев без ученой степени половину составляют те, кто учится в своих странах на программах PhD, а в Россию они попадают в рамках обмена или стажировки. Остальные исследователи без степеней — иностранные студенты, которые приняты в российских вузах и НИИ на должности, связанные с выполнением научных исследований и разработок (в том числе аналитиков, стажеров-исследователей и т. д.).
Наиболее привлекательны для иностранцев научные организации, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской и Томской областях, говорится в исследовании. Большинство приехали туда из Казахстана, Белоруссии, Украины, Китая и Германии.
Число приезжающих в Россию работников профессорско-преподавательского состава также многократно превосходит количество отъезжающих. Так, в 2019 году из страны выехало 237 россиян и приехало 1607 иностранцев, а в 2021 году — 71 против 1145 человек. Из России выезжают преимущественно молодые преподаватели в возрасте 30−39 лет (39%), имеющие степень кандидата наук (55%). Большинство уезжает в Германию, Китай, Чехию и Казахстан, основная цель — работа до одного года.
В Россию же больше всего приезжают преподаватели, не имеющие ученой степени (41%), — для работы, обучения или прохождения стажировки.
70% из них приезжают на срок до одного года. Большинство из них имеют гражданство Китая, Германии, Казахстана, Белоруссии и Украины.
«В целом проведенное обследование показало, что для российских ученых международная мобильность — это скорее привилегия, а для иностранных — общепринятая практика, которая поощряется на всех этапах научной карьеры», — говорится в исследовании. Авторы полагают, что на ситуацию повлияла пандемия коронавируса.
По мнению Минобрнауки, исследование «не подтверждает ранее прозвучавшие в публичном пространстве заявления, что из страны не прекращается отток ученых». В прошлом году главный ученый секретарь РАН Николай Долгушкин заявил, что количество ученых и высококвалифицированных специалистов, которые уезжают из России, с 2012 года увеличилось в пять раз. В четверг связаться с Долгушкиным «Ъ» не удалось.
«Данные опроса, в котором участвовали подведомственные Минобрнауки организации, позволяют сделать вывод, что сегодня в стране создаются достойные условия для проведения научных исследований, благодаря чему увеличивается количество зарубежных специалистов, которые проводят исследования в нашей стране, — считают в ведомстве.— Российские ученые востребованы за рубежом, но абсолютное большинство из них предпочитает строить карьеру и заниматься научными разработками на родине».
Впрочем, как пояснила «Ъ» Екатерина Стрельцова, в рамках исследования не учитывались ученые, которые эмигрировали из страны и больше не взаимодействуют с российскими вузами или НИИ.
Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров соглашается с тезисом, что в Россию приезжает больше исследователей, чем уезжает. «На примере нашего университета мы видим, что к нам с большой охотой едут исследователи и преподаватели, которые видят большую перспективу в научных исследованиях, — говорит он.— Публикационная активность и вообще мотивация заниматься научными исследованиями у иностранцев иногда выше, чем у наших российских исследователей». Он также указывает, что российские ученые, которые выезжают за рубеж, чаще всего продолжают одновременно работать в «родном» вузе.
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